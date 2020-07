vor 21 Min.

Beim Leseklub winken schöne Preise

Die Stadtbibliothek Donauwörth lädt Kinder in den Ferien zu einer besonderen Aktion ein

In der Stadtbibliothek Donauwörth geht der Sommerferien-Leseklub in die zweite Runde. Alle Grundschüler der Jahrgangsstufen eins bis vier können wieder mitmachen: Für jedes in den Sommerferien gelesene Buch gibt es einen Stempel in der Klubkarte. Ab dem ersten gelesenen Buch nimmt jedes Kind an einer Verlosung teil. Wer mindestens drei Bücher liest, bekommt von der Bibliothek eine Urkunde. Wer sich also jetzt anmeldet, auf den wartet nicht nur brandaktuelles, spannendes Lesefutter, sondern es gibt auch auch attraktive Preise. Eine Besonderheit dieses Jahr: Es gibt einen Kreativpreis. Unter den Bewertungskarten mit den schönsten Bildern wird zentral in der Staatlichen Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in München ein Familien-Ausflug in den Legoland-Freizeitpark verlost.

Anmelden können sich Mädchen und Buben ab sofort in Begleitung eines Elternteils zu den Öffnungszeiten Montag, Mittwoch, und Freitag, jeweils von 13 bis 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek Donauwörth. Die Aktion läuft über die gesamten Sommerferien hinweg vom 20. Juli bis zum 13. September.

Möglich wurde der Erwerb der exklusiv für die Mitglieder des Sommerferien-Leseklubs ausgewählten Bücher durch eine großzügige Spende in Höhe von 800 Euro vom Ingenieurbüro Kandler in Donauwörth. Die Mitarbeiter der Bibliothek haben bei der Buchauswahl ein buntes Sammelsurium ausgewählt. Ob Abenteuer, Fantasy, Grusel- oder Detektivgeschichten: Für jeden Lesegeschmack ist etwas dabei. Das Bibliotheksteam freut sich über eine rege Teilnahme. Ab dem 20. Juli kann dann fleißig ausgeliehen und gelesen werden. (pm)

