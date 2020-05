vor 20 Min.

Betriebsunfall in Mertingen: Arbeiter muss in die Klinik

In einer Verzinkerei in Mertingen im Gewerbepark Ost hat sich am Freitag gegen 15.40 Uhr ein Betriebsunfall ereignet.

Ein 57-jähriger Arbeiter schnitt mit einer Schere ein Metallband durch, welches Eisenteile zum Transport zusammengehalten hatte. Beim Aufschneiden sprang das Metallband auf und verletzte den rechten Unterarm des Mannes. Der Arbeiter erlitt eine Fleischwunde und musste zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik verbracht werden. Fremdverschulden kann laut polizei ausgeschlossen werden. (dz)

