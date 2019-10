13:15 Uhr

Betrug über Ebay-Kleinanzeigen

Wie der Polizei in Donauwörth am Montag bekannt wurde, kam es bereits am 15. Oktober zu einem Online-Betrugsfall.

Eine 72-jährige aus einer Gemeinde im Jurabereich bot über das Portal Ebay-Kleinanzeigen ihr Iphone zum Verkauf an. Es meldete sich ein Käufer aus England, welcher angeblich eine Zahlung in Höhe von 220 Euro für das Mobiltelefon anwies. Hierzu wurde der Seniorin ein gefälschtes Überweisungsformular übermittelt. In der irrigen Meinung des Geldeingangs versandte die Geschädigte das Iphone nach England. Der bislang unbekannte Täter gaukelte der Dame weiterhin vor, dass irrtümlich 360 Euro überwiesen wurden und bat darum, den überzahlten Betrag in Amazon-Gutscheinen zurückzubekommen. Aus Gutmütigkeit tat die Dame auch dieses und versandte 140 Euro in Gutscheincodes per Email. Als erste Zweifel auftraten, kontaktierte die Geschädigte die Polizei. Die Codes waren bei der Anzeigenerstattung allerdings bereits eingelöst. Polizeilicherseits wurde ein Verfahren wegen Betruges aufgenommen. (dz)

Themen folgen