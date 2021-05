Offene Ganztagsschule in Riedlingen ist fertig

Die symbolische Schlüsselübergabe ist erfolgt, die Einweihungsfeier wird nachgeholt

Die Offene Ganztagsschule (OGS) in Riedlingen hat ihren Betrieb aufgenommen: Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit wurde das neue Gebäude direkt an der Gebrüder-Röls-Grundschule bezogen. Die Räume werden derzeit von rund 20 Kindern der 4. Klassen, die eine Nachmittagsbetreuung gebucht haben, und einigen Kindern der Notbetreuung genutzt. Träger des Angebots ist das Bayerische Rote Kreuz.

Das Bauprojekt „Offene Ganztagsschule in Riedlingen“ mit Kosten von knapp vier Millionen Euro, davon rund 1,23 Millionen Euro Fördergelder, hatte laut einer Pressemitteilung stets hohe Priorität für Stadt und Stadtrat: Es galt, den steigenden Bedarf an Ganztagsbetreuung für Riedlinger Schüler zu decken und hierfür moderne und ansprechende Räume anbieten zu können. Umso bedauerlicher sei es, dass angesichts der Pandemielage eine der Bedeutung des Neubauprojekts angemessene Einweihungsveranstaltung mit Einladung der vielen Beteiligten und einem Tag der offenen Tür nicht möglich ist. Um die Fertigstellung zumindest symbolisch zu würdigen, gab es jetzt im kleinsten Kreis eine Schlüsselübergabe von Oberbürgermeister Jürgen Sorré an die Rektorin der Gebrüder-Röls-Schule, Marion Hanrieder, und an die Leiterin der offenen Ganztagsschule, Michaela Müller, unter Beisein der Schulreferentin des Stadtrats, Bärbel Stahl.

Sorré: „Ich freue mich heute, diese wirklich schön gestalteten Räume, wenn auch nur sehr symbolisch, übergeben zu können, und ich freue mich deswegen umso mehr auf den Tag, an dem uns die Pandemielage eine richtige Einweihungsfeier erlaubt, mit allen Beteiligten. Dann können wir das Gebäude auch der Öffentlichkeit zeigen und alle die tollen neuen Räume ansehen.“ Gleiches gelte für die Einrichtung einer Dependance der Stadtbibliothek für die Grundschule und für Riedlingen.

„Denn zur Offenen Ganztagsschule gehört auch eine Schulbibliothek, die der Stadtbibliothek angegliedert ist und zeitnah als Stadtteilbibliothek für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll. Aber auch hier gilt wie gesagt: Deren Eröffnung und Inbetriebnahme wird derzeit noch von Corona ausgebremst.“ (pm)