vor 60 Min.

Brücke über die Bahn wird saniert

Maßnahme kostet rund 200000 Euro

Die nördliche Brücke (Josef-Dunau-Ring) über die Bahn in Asbach-Bäumenheim muss zügig saniert werden. Dies hat Gerhard Schappin, Leiter des Kreis-Tiefbauamts, in einer Sitzung des Bauausschusses des Kreistags mitgeteilt.

Das Bauwerk aus dem Jahr 1979 ist eine von nur drei Bahnbrücken, für die der Landkreis zuständig ist, weil eine Kreisstraße darüber führt. Bei einer Überprüfung im vergangenen Jahr sind Schappin zufolge an der Spannbetonbrücke in Bäumenheim zahlreiche Mängel zutage getreten: unter anderem entdeckten die Fachleute Rost, Absetzungen und Risse an verschiedenen Stellen. Folge: „Hier ist eine umgehende Instandsetzung erforderlich.“ Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Kosten auf etwa 200000 Euro, wobei der Kreisbauhof einen Teil der Arbeiten selbst erledigen könne.

Die Kreisräte beschlossen einstimmig, dass die Verwaltung jetzt ein Sanierungskonzept erstellt. Es ist geplant, die Maßnahmen im Jahr 2021 umzusetzen. (wwi)

Themen folgen