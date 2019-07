vor 52 Min.

Damit die Pfarrer mehr Zeit für Seelsorge haben

14 evangelische Dekanate gründen einen Verwaltungszweckverband

Von Jürgen Leykamm

Den Boden für das Vorhaben bereitete zwar die Landeskirche mit ihrer Verwaltungsreform, doch ihn bestellt haben die 14 Dekanate selbst. Nun wurde in Gunzenhausen der große Schritt vollzogen und die Gründung des „Evangelisch-Lutherischen Verwaltungszweckverband Westmittelfranken und Nordschwaben“ gefeiert. Nach außen ein Wortungetüm, nach innen aber ein Instrument der zentralen Steuerung, das allen Beteiligten helfen soll.

Künftig hat jede der fünf Verwaltungsstellen bestimmte Schwerpunktbereiche, wie etwa Personalentwicklung, Bau- und Liegenschaftswesen, Finanzen, Kindertagesstättenverwaltung oder Digitalisierung. Dies soll die Kräfte bündeln und neue Kapazitäten freisetzen.

Das wiederum soll vor allen den Pfarrern in den einzelnen Kirchengemeinden zugutekommen, die nun endlich wieder mehr Freiraum für ihre eigentliche Seelsorgetätigkeit erhalten. „Das steigert die Attraktivität der Pfarrstellen und sichert Arbeitsplätze“, zählten die Hauptgeschäftsführer Bernd Ziegler und Simon Schäffler bei dem Festakt die Vorteile auf. Sitz des Verbandes ist Ansbach, wo sich zugleich die Verwaltungsstelle für die Dekanatsbezirke Ansbach und Windsbach befindet. Vier weitere Stellen gesellen sich hinzu: einmal in Pappenheim (zuständig für die Dekanate Pappenheim und Weißenburg), jene namens Donau-Ries-Nördlingen (Donauwörth, Oettingen und Nördlingen), die in Wassertrüdingen (Dinkelsbühl, Gunzenhausen, Heidenheim, Wassertrüdingen und Gunzenhausen) sowie eine in Rothenburg (Feuchtwangen, Leutershausen und Rothenburg). Die Verwaltungsorganisation all dieser Stellen zusammen brauche vor allem eines: „Gottes Beistand“. So waren sich die fünf Dekane bei ihrer gemeinsamen Predigt im Gottesdienst in der Stadtkirche im Vorfeld des Festakts einig. „Das Christenleben braucht Verwaltung, ohne sie keine Gestaltung.“ So der Tenor der Ausführungen von Hans-Gerhard Gross (Dekanat Rothenburg), Wolfgang Popp (Pappenheim), Hermann Rummel (Wassertrüdingen), Hans Stiegler (Ansbach) und Gerhard Wolfermann (Nördlingen).

Wichtig sei, dass inhaltlich „mit vereinten Kräften“ agiert werde, zitierte Festredner und Oberkirchenrat Hans-Peter Hübner, Abteilungsleiter beim Landeskirchenamt, vor knapp 400 Gästen die Devise des einstigen österreichischen Kaisers Franz Joseph, die als Motto auch zum neuen Verband passe. Dessen Zustandekommen bilde „keine Fusionierung“, stellte Hübner klar. Es sei lediglich „die Familie der Träger auf einen solchen konzentriert“ worden. Es sei sinnvoll gewesen, die hauptamtliche Verwaltung vor Ort in Zeiten immer komplexerer Aufgaben und rechtlicher Vorgaben zu stärken. Im Zuge der Reform haben sich in Bayern insgesamt 35 Verwaltungsstandorte zu zehn Verbünden zusammengeschlossen. Parallel dazu sei das Personal von 400 auf 550 Mitarbeiter aufgestockt worden. Die Standorte selbst blieben aber allesamt erhalten, nur könnten sie eben Anfragen gezielt weiterleiten. „Wie der Allgemeinarzt, der die Patienten zum Spezialisten schickt“, verglich der Festredner.

Froh darüber, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte, zeigten sich die beiden Hauptgeschäftsführer. Sie spannten den Bogen vom ersten Treffen im Jahre 2013 in Treuchtlingen über die Überzeugungsarbeit in Synoden und bei Ausschüssen hin zu verschiedenen Team-Bildungsmaßnahmen bis zum spannenden Finale. Denn erst eine Woche, bevor man zum ersten Juli offiziell als Zweckverband an den Start gehen wollte, wurde hierfür auch die staatliche Genehmigung erteilt. Ziegler und Schäffler wollen beim Aufbau der Organisation nun auch auf Azubis setzen: Im Jahr 2020 sollen es über 20 werden.

