Der Oberndorfer Ortsteil Flein bekommt eine neue Ortsdurchfahrt

Plus Die schmale Straße im Oberndorfer Ortsteil Flein könnte bald ausgebaut werden. Es gibt nur noch ein Problem.

Von Helmut Bissinger

Schon seit Jahren existieren die Pläne, nun scheint es ernst zu werden: Oberndorfs Weiler Flein soll eine neue Ortsdurchfahrt erhalten. Schon in der vergangenen Legislaturperiode war der Gemeinderat das Thema angegangen. Das neue Gremium gab nun endgültig grünes Licht für die Pläne. Dabei gibt es allerdings noch ein Problem.

Idyllisch schlängelt sich die Ortsdurchfahrt durch Flein. Sie ist Teil der Staatsstraße 2027 in Richtung Eggelstetten. Ein erster Teilabschnitt aus Richtung Oberndorf ist bereits ausgebaut. Nun soll ein zweiter folgen. Gerade mal 500 Meter ist die Ausbaustrecke lang. Die Kosten für die Maßnahme liegen im sechsstelligen Bereich. Nach dem positiven Beschluss hatte die Verwaltung die Pläne an die Regierung von Schwaben geschickt. Die Behörde hat signalisiert, sich an den Kosten zu beteiligen.

Die Straße in Flein ist gerade einmal fünf Meter breit

Geplant ist die Verbreiterung der Straße, die im Moment gerade mal fünf Meter breit ist. Außerdem sollen ein Geh- und Radweg entstehen, weil der Weiler zunehmend auch von Ausflüglern angefahren wird. Um die Straße zu verbreitern sowie einen Geh- und Radweg anzulegen, waren zahlreiche Gespräche mit Anliegern notwendig. „Die neue Planung vermittelt eine bessere Übersicht“, erklärte Planer Marcus Kammer. Schon an der Einfahrt, aus Richtung Eggelstetten kommend, soll eine Verkehrsinsel dafür sorgen, dass die Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit reduzieren.

In der Debatte ging es nur noch um Details, aber auch um die Grundsatzfrage, warum man denn den geplanten dritten Bauabschnitt (von Flein nach Oberndorf) nicht gleich mit in die Überlegungen und Planungen einbeziehe.

Ein archäologisches Team muss noch zu Rate gezogen werden

Einzig noch aus dem Weg zu räumendes Problem: Zunächst muss ein archäologisches Team hinzugezogen werden, weil sich im Bereich der geplanten Bauarbeiten ein Bodendenkmal befindet. Dies soll in den nächsten Wochen geschehen, denn noch im Frühjahr sollen Bagger und Straßenbauarbeiter aufziehen.

