31.10.2019

Der Traum geht weiter

Der ehemalige Donauwörther Lehrer Franz Josef Schwiete hat bereits sein drittes Buch veröffentlicht. Die Geschichten basieren zum Teil auf wahren Begebenheiten

Von Helmut Bissinger

Seinen Schülern hat er im Unterricht immer „unzählige literarische Stellen“ vorgelesen. „Es war immer eines meiner Anliegen, ihnen die Literatur näherzubringen“, erinnert sich Franz Josef Schwiete. Jetzt wird er demnächst wieder aus einem Buch lesen, diesmal vor Publikum und diesmal aus seinem eigenen Werk. Der Anlass: Der ehemalige Gymnasiallehrer veröffentlichte aktuell sein mittlerweile drittes Buch.

„Student von 1967“ nennt der Donauwörther sein Buch. In der Titelerzählung geht es um Einsamkeit, Bedrängnis und Scheitern eines jungen Studenten im Vorfeld der Studentenrevolte 1968. Die anderen Geschichten führen zum Teil autobiografisch zurück in die Kindheit Schwietes. Die Erzählungen, Gedichte und Betrachtungen „spielen“ im bürgerlichen Milieu der 60er-Jahre aus der Sicht eines Heranwachsenden.

„An diese Zeit erinnere ich mich gut“, sagt der Autor. Vieles habe er abgespeichert und nun für eine breite Öffentlichkeit abrufen können. Man könnte meinen, dass Schwiete das Schreiben leichtfällt. „Nein, ganz und gar nicht“, sagt er. Das liege auch daran, dass er genau, zugleich melodiös und schwingend schreiben wolle. Ob er dazu Talent habe, will er selbst nicht beurteilen. Aber in jedem Fall habe er gelernt, „mit der Sprache zu spielen“. Immer schon habe ihn die Ausdruckskraft der Sprache begeistert.

„Ein Buch zu schreiben, das war schon mit 20 als Student ein Traum von mir“, sagt der pensionierte Lehrer, der über 30 Jahre am Gymnasium Donauwörth Deutsch und Latein unterrichtet hat. Die Erfüllung seines Wunsches basiert auf eigenen Erlebnissen. „Ich wollte die Geschichten etwa für meine Söhne und Enkel konservieren“, sagt er. Erst nach seiner Pensionierung im Jahr 2011 wuchs der Wunsch nach einer Publikation. Und jetzt ist schon das dritte Buch erschienen.

Früher, in seinem Erstlingswerk „Tolstois Roman Krieg und Frieden – eine Entdeckungsreise“ und dann in „Septembertage in Berlin“ hat Schwiete kaum Punkte verwendet. Stattdessen reihte er viele verschiedene Satzteile mit Komma aneinander. Das hat sich im neuen Buch geändert. Da ist seine Sprache rhythmischer. Manche Passagen hat er seiner Frau vorgelesen. Das eine oder andere hat Schwiete daraufhin geändert. In der Regel aber bleiben die Sätze so, wie er sie zuerst geschrieben hat. „Manchmal läuft es wie im Rausch“, berichtet er. Da sei er nicht aufzuhalten, manchmal aber sei der Kopf auch leer.

Im vergangenen Jahr hat Schwiete eine Krankheit schwer zu schaffen gemacht. Als es ihm wieder besser ging, wollte er es noch einmal wissen. So entstand „Student von 1967“ – in nur einem halben Jahr. Fast „überbordend“ seien die Sätze an einigen Tagen aus ihm herausgesprudelt. Die Geschichten im fertigen Buch seien letztlich eine Mischung aus wahren und erfundenen Begebenheiten.

Ob er denn schon die Idee für ein viertes Buch habe. Schwiete schmunzelt, „nein, überhaupt nicht“, sagt der 70-Jährige. Eines aber sei sicher: „An einen Roman traue ich mich keinesfalls heran“, sagt er ganz bescheiden.

„Student von 1967“ ist im Internethandel sowie unter anderem im Buchhaus Greno erhältlich. Hier liest der Autor am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr aus seinen Erzählungen. Bereits am Donnerstag, 7. November, ist er Gast der Buchhandlung in Rain. Auch dort (19 Uhr) kann man ihn kennenlernen und ihm zuhören.

