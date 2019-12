vor 41 Min.

Die Geschichte der Weihnachtslieder

„Leise rieselt der Schnee“ – Elias Hilgendorf, 7, aus Donauwörth singt dieses Lied gerne. Und dabei denkt er an einen Schneemann, Schlittenfahren, Nikolaus und irgendwie wohl auch an Geschenke.

In keiner anderen Zeit des Jahres wird wohl so viel gesungen wie zur Weihnachtszeit. Die Inhalte der Lieder haben sich über die Jahrhunderte verändert, sodass wir heute eine bunte Mischung haben. Ein Überblick.

Von Gregor von Kursell

Was singen Sie in der Weihnachtszeit am liebsten? Das ehrwürdige „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ mit allen 15 Strophen? Das sentimentale „Stille Nacht“, das fröhliche Winterlied „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ oder vielleicht eher modern, „Stern über Bethlehem“?

Experten unterscheiden zwischen Liedern für den Advent und solchen für Weihnachten, zwischen Liedern für den Gottesdienst, weltlichen Weihnachtsliedern, die die Freuden des Festes beschreiben, und Winterliedern. Früher war auch noch der Unterschied zwischen katholischen und protestantischen Weihnachtsliedern von Bedeutung.

Typische Adventslieder sind beispielsweise „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ aus dem 17. Jahrhundert, „Leise rieselt der Schnee“ aus dem 19. oder „Dicke rote Kerzen“ aus dem 20. Jahrhundert.

In Adventsliedern geht es um die Erwartung. Die Erwartung der Ankunft der Herren für die Gläubigen oder einfach die Erwartung eines schönen, stimmungsvollen Festes. Weihnachtslieder im engeren Sinne preisen Christi Geburt und werden eigentlich nur an den Weihnachtsfeiertagen gesungen, manche sogar nur an Heiligabend. „Stille Nacht“ ist so ein Fall. Kenner raten, diese Lieder tatsächlich nur dann zu singen, damit sie ihren ganzen Zauber entfalten können und nicht durch zu häufigen Gebrauch entwertet werden. In der Praxis ist das aber schwer durchzuhalten. Zumindest hört man die Melodien in der Weihnachtszeit überall, egal ob frommes Kirchen- oder flottes Winterlied.

Im Jahr 129 soll Papst Telesphorus frommer Überlieferung nach dekretiert haben, am Tag der Geburt des Herren sei der Engelshymnus zu singen. Ob damals Weihnachten überhaupt schon gefeiert wurde, ist jedoch fraglich. Die ältesten heute noch gesungenen Weihnachtslieder sind liturgische Hymnen und haben ihren Ursprung im 4. Jahrhundert. Das älteste überlieferte Lied in deutscher Sprache heißt „Sei uns willkommen, Herre Christ“.

Aachener Chroniken zufolge wurde es von den Schöffen der Stadt in der Christmette gesungen. Seine Geschichte reicht vielleicht bis ins 11. Jahrhundert zurück, erste Textfragmente sind aus dem 13. bis 15. Jahrhundert überliefert: „Nun sei uns willkommen, Herre Christ / weil du unser aller Herre bist/ nun sei uns willkommen, lieber Herre,/ hier im Erdenreich betrübet sehre /Kyrieleys“ lautet der an das heutige Deutsch angepasste Text. Seit dem hat sich einiges getan in puncto Text und Musik.

In den ältesten Liedern wird die Menschwerdung Gottes gepriesen, ohne dass die genauen Umstände beschrieben werden. Das änderte sich in der Zeit, in der sich die auch Weihnachtskrippen in Europa verbreiteten. Weihnachtslieder erzählten nun von dem Stall, der Verkündigung durch die Engel, sie beschrieben, wie die Hirten nach Betlehem ziehen, um das Kind zu sehen. Das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ entstand an der Schwelle von 18. zum 19. Jahrhundert. Es ist eines der frühesten, das sich ausdrücklich an Kinder richtet. Immer noch ist von Christi Geburt die Rede, zu deren andächtige Zeugen die Kleinen werden sollen.

Im 19. Jahrhundert entstanden auch Lieder wie „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ oder „Morgen Kinder wird’s was geben“. Jetzt geht es nicht mehr um die Ereignisse in Betlehem, sondern um die Feier des Festes in der Familie. Die religiösen Bezüge sind noch vorhanden, treten aber mehr und mehr in den Hintergrund. Wenn in „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“, zwei Engel immerhin den „guten Menschen, die sich lieben“ Gottes Segen bringen, ist in „Morgen Kinder wird’s was geben“ nur noch von der Dankbarkeit gegenüber den Eltern die Rede. Weisen wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ wollen besinnliche Festtagsstimmung verbreiten und keine theologischen Lehrsätze musikalisch untermauern.

Im 20. Jahrhundert entstand die Musikindustrie, Weihnachtslieder wurden zur Ware. Da sich Religion und Moral musikalisch schwer in klingende Münze umsetzen lassen, wurden die Lieder immer unverbindlicher. Anstatt frommer und andächtiger Gefühle herrschen Partystimmung und romantische Liebe unter Christbaum vor. Man kann diese Entwicklung bedauern. Man kann sie aber auch als Bereicherung sehen. Kein Lied ist ja verschwunden, und für jeden ist etwas dabei.

