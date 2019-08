vor 35 Min.

Die Jugend soll wieder mitreden

In Rain wird ein Jugendrat gewählt. Bei einer Diskussion mit dem Bürgermeister setzen die Jugendlichen Themen auf die Agenda, die sie gemeinsam anpacken wollen.

Von Alexander Millauer

Demokratie, das ist die Herrschaft des Volkes. Mitsprechen können jedoch meist nur die Volljährigen, denn sie sind wahlberechtigt. Von der politischen Mitbestimmung sind die Minderjährigen oft ausgeschlossen. In Rain wird das in weniger als einem Monat anders sein.

Am Dienstag, 24. September, werden alle Einwohner der Stadt, die zwischen 13 und 21 Jahren alt sind, zur Wahlurne gebeten. Das sind immerhin 700 Menschen. Warum? Sie wählen den neuen Jugendrat, der aus insgesamt neun Ratsmitgliedern bestehen wird. Über 15 Jugendliche aus dem Stadtgebiet haben sich aktuell zur Wahl gestellt.

Fußballplätze „aufpeppen“

Robin Lange ist einer von ihnen. Sollte er in den Jugendrat gewählt werden, will er dafür sorgen, dass die Fußballplätze der Stadt „aufgepeppt“ werden. Das sagt der 15-Jährige bei einer Diskussionsrunde zwischen neun Kandidaten für den Jugendrat und Rains Bürgermeister Gerhard Martin.

Obwohl der Jugendrat keine eigenständigen Entscheidungen treffen kann, kommt ihm eine wichtige Funktion zu. „Er soll den Stadtrat beraten, wie sich junge Menschen das Leben in der Stadt vorstellen“, erklärt Bürgermeister Martin. Da die Altersgruppe ziemlich breit sei, habe man darauf geachtet, dass jedes Alter zwischen 13 und 21 auf dem Wahlzettel steht.

Die letzten Jugendräte hätten vor allem ein Thema auf der Agenda stehen gehabt: Treffpunkte für junge Menschen zu schaffen. Denn ein Jugendzentrum gibt es in der Stadt nicht mehr. Das wollen die Kandidaten für den Jugendrat nun ändern. „Sobald man älter als 12 oder 13 Jahre ist, gibt es in Rain nichts mehr, was man machen kann“, beklagt etwa Johanna Alter und ergänzt, dass man die Stadt für ältere Jugendliche attraktiver machen müsse.

Auch Rebecca Heindl will sich, so sie in den Jugendrat gewählt wird, für einen Jugendtreff einsetzen. Auch eine Kletterwand schwebt ihr vor. „Das kann man ja alles realisieren, aber bisher wurde da wenig Bereitschaft gezeigt“, moniert die 16-Jährige. Katharina Knoll sagt, dass momentan der Stadtpark die einzige Möglichkeit für junge Menschen sei, sich zu treffen.

Verschiedene Interessen

Einen Treffpunkt für Jugendliche hält auch Bürgermeister Gerhard Martin für sinnvoll. Er gibt aber zu bedenken, dass der letzte Jugendrat keinen zentralen Treffpunkt wollte. „Die Interessen von jungen Menschen sind ja komplett verschieden. Dann könnte es sein, dass sich dort nur eine Gruppe trifft und die anderen wegen der Gruppe extra nicht kommen“, erklärt Martin.

Einen Treffpunkt für den Jugendrat wird es jedenfalls sicher geben. Wie oft sich die Jugendlichen zur Diskussion einfinden, bestimmen sie selbst. Der Stadtrat habe sich auch einen regelmäßigen Austausch zwischen den Gremien gewünscht, sagt Bürgermeister Martin. Deswegen sollte das Gremium der Jugendlichen auch einen oder mehrere Sprecher wählen, empfiehlt der Bürgermeister. So könne man sich besser mit einzelnen Fraktionsmitgliedern des Stadtrats oder der Verwaltung austauschen. Denn auch die sind in mögliche Projekte, die der Jugendrat anstößt, eingebunden.

Wechselseitiger Dialog

So fragt Quirin Knoll, ab welchem Umfang der Stadtrat bei Projekten eingebunden werden müsse. Das könne schon bei einer Tischtennisplatte für 800 Euro anfangen, erklärt Bürgermeister Martin. In einem wechselseitigen Dialog sollen die beiden Gremien dann zu einer Lösung finden – ob es nun um die Anschaffung einer neuen Tischtennisplatte geht, um ein neues Jugendzentrum oder ein anderes Projekt.

Die 16-jährige Rebecca Heindl fragt daraufhin, inwieweit die Meinung des Jugendrats überhaupt berücksichtigt wird. „Wenn man ihn macht, muss man ihn auch ernst nehmen“, erwidert Bürgermeister Martin. Im Dialog solle zu einer Lösung gefunden werden – auch wenn das letzte Wort, gerade bei kostspieligen und aufwendigen Projekten, der Stadtrat hat.

Ideen haben die Kandidaten für den neuen Jugendrat jedenfalls schon. Neben dem Aufpeppen der Fußballplätze und einem Treffpunkt, wollen sie noch das auf die Agenda setzen: einen Instagram-Account, über den die Jugendlichen in Rain informiert werden. Und: eine Karte, die sämtliche Punkte aufzeigt, an denen es Aktivitäten für junge Menschen gibt – zum Beispiel den Basketballplatz.

Kennenlernen am 7. September

„Seien Sie jung und haben Sie Ideen“, fordert sie der Bürgermeister auf. Der Jugendrat sollte sich aber immer daran erinnern, dass er Politik für alle jungen Menschen in Rain macht, so Martin.

Kennenlernen kann man die Kandidaten am Samstag, 7. September. Von 17 bis 20 Uhr findet im Stadtpark ein Grillfest mit den Kandidaten statt. Um Anmeldung unter jugendraingrillfest@web.de wird gebeten. Die Stadt stellt Kartoffelsalat und Getränke zur Verfügung. Fleisch, Grillkäse und andere Leckereien können selbst mitgebracht werden.

