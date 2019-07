vor 53 Min.

Die Königsdisziplin

Das Streichquartett „Quatuor Voce“ aus Frankreich zeigt, wie sich Klassik und Moderne musikalisch vereinen lassen

Von Tobias Böcker

Das stand noch aus bei den diesjährigen Leitheimer Schlosskonzerten: Das klassische Streichquartett, die Königsdisziplin der Kammermusik. Mit Werken von Mozart, Ligeti und Beethoven gab es wieder ein Programm aus Klassik und Moderne, sehr reizvoll, herausfordernd und exzellent dargeboten von Quatuor Voce, einem französischen Streichquartett ganz eigener Prägung. Faszinierend, wie ein bewusst durchgehaltener interpretatorischer Ansatz Klassik und Moderne in ein gemeinsames Licht rücken und ihre inneren Bezüge offenlegen kann!

Quatuor Voce, das sind Sarah Dayan, Violine, Cecile Roubin, Violine, Guillaume Becker, Viola, und Lydia Shelley, Violoncello, ein überaus eigenwilliges, charakterstarkes Quartett, das seit seiner Gründung vor fünfzehn Jahren weltweit Aufmerksamkeit erregt ob seiner ungewöhnlichen Herangehensweise an das Repertoire.

In sanftmütiger Nachdenklichkeit hebt Wolfgang Amadeus Mozarts, Streichquartett d-moll KV 421 an, entwickelt im Verlauf emotionale Intensität und melancholische Tiefe. Ein ganz anderer Mozart, innerlich erregt, grüblerisch und düster, ganz der Moll-Tonart folgend. Mozart schrieb das Werk am Wochenbett seiner Frau, immer wieder unterbrochen von den Wehen, schließlich von der Entbindung selbst. Quatuor Voce entfalten es in behutsamem Fluss, zumeist mit leisem Strich und sanfter Energie. Jeder Ton wird so achtsam gespielt, als käme es auf ihn allein an. Sehr authentisch, gegenwärtig, sorgsam und ganz der Musik ergeben ist das Spiel des Quartetts. Hinter dem fein durchwirkten Zauber eines Klangbilds, das seine Geheimnisse sehr wohlüberlegt freigibt, leuchtet zugleich eine ausdrucksstarke Gefühlswelt.

Györgi Ligetis Streichquartett Nr.1 „Métamorphoses Nocturnes“ entstand 1953/54 noch im damals stalinistisch geprägten Ungarn, wo es freilich nicht zur Aufführung kommen konnte. Auch hier dominieren die Schatten, die Mysterien, die vage Dunkelheit und die aus ihr entstehende, in ihr waltende Erregung. Aus Ruhe und huschender Bewegung entbirgt sich immer wieder aufgeladene Dramatik. Die zwölf Abschnitte des einsätzigen Werks sind von je eigener Prägung, ihr Wechsel abrupten Filmschnitten ähnlich. Die erzählerische Kraft des noch von Bartók inspirierten Werks kommt im kontrastreichen und vieldeutig bildhaften Spiel des Quartetts zu beeindruckender Eindringlichkeit. In Wandel und Wirbel zeigt sich so die Nacht als der vielleicht wirkliche Teil des Lebens.

Ludwig van Beethoven, Apotheose des Streichquartetts! Sein „Harfenquartett“ Es-Dur op. 74 aus dem Jahre 1809, vollendet im Herbst nach der letztlich erfolglosen Belagerung Wiens durch Napoleon, zeichnet sich durch einen eher heiteren Ernst aus. Den nehmen Quatuor Voce in feingeistig filigraner, fast elfenhafter Variabilität auf. Auch hier gibt’s Kontraste, von einem traumhaft interagierenden Quartett mit überragender Phrasierung und weicher, gleichwohl sehr exakter Kontur in ihrer Tiefenschärfe noch unterstrichen.

Ein außergewöhnlicher Abend, dem Traum näher als dem Tag, rätselhaft, verzaubernd, inspirierend und sicher gefolgt von anhaltender innerer Nachwirkung.

