10.07.2018

Die Quadratur des Kreises

Das Schweizer Trio Rafale in absolutem Gleichklang und mit großer Spannkraft

Von Tobias Böcker

Franz Schuberts „Sonata“, der Triosatz B-Dur D28 gehört zu den frühen Arbeiten des damals erst 15-jährigen Komponisten, ein tastender Schritt in das weitere Oeuvre dieses möglicherweise romantischsten aller romantischen Komponisten. Das Trio Rafale, französisch für „Windböe“, widmete sich bei den Leitheimer Schlosskonzerten neben diesem Frühwerk auch der Frühfassung von Johannes Brahms Klaviertrio H-Dur mit Verve, Energie, Empfindungsreichtum und bezwingender Intensität.

Von der ersten Sekunde an war klar, dass es hier nicht um Unterhaltung gehen konnte, sondern tatsächlich viel mehr auf dem Spiel stand. So wie Franz Schubert schon als Jüngling um sein Leben komponierte, so schienen Daniel Meller an der Violine, Flurin Cuonz am Cello und Maki Wiederkehr am Flügel ganz bei der Sache, mit großem Ernst und existenzieller Gewissenhaftigkeit. Das junge, bereits international erfolgreiche Schweizer Trio ging förmlich auf in der Musik, perfekt in Abstimmung, Dynamik, Gleichgewicht und herausragender klanglicher Einheit. Markant wurde die Ambivalenz des Werks herausgearbeitet, jene Gleichzeitigkeit von trotziger Entschlossenheit und zagend entsagender Sehnsucht, welche die Musik Schuberts von Beginn an bis zuletzt durchzog.

Das Format des Trios verlangt gewissermaßen die Quadratur des Kreises, hohe solistische Könnerschaft, Präsenz und Expressivität auf der einen Seite, aufmerksame Zuordnung, Zurückhaltung und sorgsam tarierte Balance auf der anderen. Das Trio Rafale zeigte sich als leuchtendes Vorbild in kaum zu überbietender Verwirklichung von Gleichklang und Spannkraft zugleich. Dies nicht minder in Schuberts Es-Dur Notturno, entstanden wohl im Todesjahr des Komponisten 1828, hier präsentiert wie ein funkender Edelstein von tiefer Glut und unergründlichem Geheimnis.

Die 1854er Frühfassung des seinerzeit 21-jährigen Johannes Brahms bezeichnete Flurin Cuonz als „sturm und drängerisch, großzügig und maßlos.“ In der Tat! Starke Beweglichkeit von Beginn an, weit ausholende Energie und schier überbordende Klangfülle. Kaum reichten die Bögen der Streichinstrumente, kaum die Tastatur des Flügels um dem Ansturm der Komposition standzuhalten. In ihrem ungebärdigen, weitschweifig ausuferndem Kopfsatz, ihrem springlebendigen Scherzo, dem intim ergreifenden Adagio und dem geradezu aufregend dramatischen finalen Allegro steht dieses Frühwerk für die unverstellte Unmittelbarkeit eines kaum zu bändigenden, jugendlichen Überschwangs. Phantasievolle Inspiration, ausgeprägte Affekte und schöpferischer Ausdruck gingen Hand in Hand bei dieser Sternstunde der Kammermusik auf Schloss Leitheim.

Der Bayerische Rundfunk sendet einen Mitschnitt am 3. August um 20.05 Uhr in der Festspielzeit auf BR-Klassik.

