vor 16 Min.

Diese zwei Aktionen locken ab Donnerstag nach Donauwörth

Der Ökomarkt und ein großer Flohmarkt in der Bahnhofstraße stehen an. Was dieses Jahr neu ist:

Zwei Aktionen sollen ab Donnerstag wieder viele Menschen nach Donauwörth locken: Der Flohmarkt in der Bahnhofsstraße und der traditionelle regionale Ökomarkt im Heilig-Kreuz-Garten.

Flohmarkt: Bevor sich die Sommer-Ferien langsam dem Ende neigen, findet ab Donnerstag, 29. August, der schon fast traditionelle Flohmarkt in der Bahnhofstraße statt. Hier können Kinder und Erwachsene an drei Tagen bis Samstag, 31 . August, handeln, feilschen, anpreisen oder einfach nur Spaß beim Führen von Verkaufsgesprächen haben. Die Verkäufer sind etwa ab 8.30 Uhr im Einsatz.

Geht es nicht vielen so, dass das Kinderzimmer kaum mehr durchquert werden kann, da überall alte Kindersachen den Boden bedecken? Deshalb ist der Flohmarkt eine sinnvolle Alternative zum Sperrmüll oder zur Altkleidersammlung. 110 Standplätze stehen den Kindern und Erwachsenen zur Verfügung. Professionelle Händler sind nicht erwünscht.

Ökomarkt: Vor der imposanten Kulisse erwartet die Besucher am Sonntag, 1. September, von 10 bis 18 Uhr ein bunter und vielfältiger Markt mit mehr als 65 Verkaufs- und Infoständen, womit er – laut Veranstalter – zu einem der größten Ökomärkte im Süddeutschen Raum zählt.

Beim mittlerweile 25. Ökomarkt gibt es dieses Mal Überraschungen, da neue Aussteller dabei sind und frische Ideen umgesetzt werden. Die Vielfalt an frischem Obst und Gemüse sowie Grundnahrungsmitteln bietet sich zudem für einen Wocheneinkauf an.

Während Erwachsene sich kulinarisch verwöhnen lassen, umweltfreundliche und ökologische Produkte und Ideen kennenlernen, haben die Donauwörther St.-Georgs-Pfadfinder ein umfangreiches Kinderprogramm auf die Beine gestellt, wie beispielsweise Kinderschminken, Kistenklettern, diverse Kreativ- und Akrobatikangebote sowie sogar ein Alpaka-Gehege.

Im großen schattigen Wiesen-Biergarten verwöhnen die Gastronomen mit einem breit gefächerten ökologischen und regionalen Angebot an Getränken und Speisen.

Der Ökomarkt wird wieder von dem Förderverein der Pfadfinder Donauwörth in Zusammenarbeit mit der City-Initiative-Donauwörth im Heilig-Kreuz-Garten veranstaltet. (dz)

