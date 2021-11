Bürgerversammlungen in Donauwörth finden heuer nicht mehr in Präsenz statt

In Donauwörth hätte es in diesem Jahr noch zwei Bürgerversammlungen geben sollen. Eine wird verschoben, die andere findet als Online-Veranstaltung statt.

Die beiden in diesem Jahr noch geplanten Donauwörther Präsenz-Bürgerversammlungen müssen aufgrund der aktuellen pandemischen Lage nun abgesagt werden. Eine wird nach hinten verlegt, die andere findet rein digital statt.

Die Bürgerversammlung in Wörnitzstein, geplant für den 1. Dezember, werde aufgrund der Entwicklung des Corona-Geschehens nicht stattfinden und auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, sobald die Durchführung in Präsenz wieder vertretbar ist. Die Versammlung für das Gesamtstadtgebiet, geplant als Hybrid-Veranstaltung am Dienstag, 7. Dezember, wird nun ausschließlich online stattfinden, einschließlich eines Chats für Fragen.

Das Streaming der Online-Bürgerversammlung beginnt am 7. Dezember ab 19 Uhr. Der Link ist unter www.donauwoerth.de gleich oben auf der Startseite unter „Bürgerversammlung“ zu finden. Fragen können vorab schon eingereicht werden: an die Stadtverwaltung, Simon Srownal, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth oder per E-Mail an simon.srownal@donauwoerth.de. (AZ)