Donauwörth: Konzert und Poetry-Slam an der Freilichtbühne

Am Mangoldfelsen in Donauwörth gibt es einen Auftritt von Kaffkiez, eine Woche später ist ein Autorenwettstreit an der Reihe. Doch das soll nur der Anfang sein.

In diesem Sommer gibt es speziell für die Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Junggebliebenen in Donauwörth zwei Veranstaltungen auf der Freilichtbühne. Das Ganze findet auf Initiative des neuen Jugendreferenten Markus Reichensberger statt. Ziel ist es, künftig eine eigene Veranstaltungsreihe für die Jugendkultur in der Stadt Donauwörth zu etablieren.

Los geht es am 20. August mit Livemusik der Band Kaffkiez: Fünf Jungs aus dem Raum Rosenheim, wo laut eigener Aussage mehr Wälder als Häuser stehen, rollen einer Pressemitteilung zufolge mit fiebrigem Indie-Rock und handgemachten Sounds, unpolierter Direktheit der Texte und der aussagekräftigen Reibeisenstimme von Frontmann Johannes Eisner auf Musikdeutschland zu. Sie machen einfach weiter das, was sie all die Jahre vorher auch schon gemacht haben, Musik. Nur jetzt mit einem Namen: „Kaff“ ist eine Hommage an die abgelegenen Orte, aus denen sie nun mal alle kommen. „Kiez“ steht dafür, wo die Reise hingehen soll: Raus aus dem Kaff, rein in die junge, bunte Musikszene der großstädtischen Kieze.

Freilichtbühne Donauwörth: Auch für lokale Poeten offen

Am Freitag, 27. August, ist dann ein Poetry-Slam auf der Freilichtbühne angesagt. Poetry-Slam ist ein lyrischer Wettstreit der unterhaltsamen Art. Autoren treten mit selbst verfassten Texten gegeneinander an: Ob Lyrik, Prosa, Rap, Comedy, Kabarett oder Spoken Word, vom Blatt gelesen, mit vollem Körpereinsatz oder frei rezitiert – am Ende entscheidet das Publikum durch Applausabstimmung, wer nach zwei Runden als Sieger aus dem Finale geht.

Moderator Jens Hoffmann (Weißenburg) lädt ein Ensemble erfahrener Bühnenpoeten nach Donauwörth ein, um einen abwechslungsreichen Abend zu gestalten. Die Bühne steht aber auch lokalen Poeten offen. Interessierte können sich per E-Mail anmelden an andi@rieserpoetryslam.de. Der Donauwörther Poetry-Slam ist eine Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsreihe „Rieser Poetry-Slam/Texte mit Niewoh.“

Eintrittskarten sind im Internet erhältlich

Eintrittskarten sind für beide Veranstaltungen im Ticketshop unter www.kultur-donauwoerth.de erhältlich. Aufgrund der aktuellen Situation ist das Sitzplatzangebot limitiert. Während der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Regelungen für öffentliche Veranstaltungen.