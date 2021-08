Donauwörth wird zum Pilger-Zentrum

Die Pilgertage Mitte September sollen Interessierte nach Donauwörth, das schon lange ein bedeutender Pilgerort ist, locken. Das Programm kann sich sehen lassen.

Donauwörth war schon im Mittelalter ein bekannter Pilgerort. Der wohl wertvollste Schatz, den die Stadt beherbergt, ist die Kreuzpartikeltafel, die der Edelherr Mangold I. von Werd von einer Gesandtschaftsreise aus Byzanz im Jahre 1029 mitbrachte und die seitdem hier in der Stadt an der Donau verehrt wird. Mitte September wird diese Tradition in Donauwörth wieder in den Fokus gerückt.

Lang gehegter Wunsch der Tourist-Information Donauwörth

In Donauwörth Pilgertage zu initiieren war ein lang gehegter Wunsch der Städtischen Tourist-Information, denn viele Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste interessieren sich immer mehr für die Wege und Angebote in der Stadt. Zudem liegt nicht nur seit Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg“, dass Pilgern immer stärker am Puls der Zeit. In Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer und Vhs-Vorsitzendem Paul Soldner stieß die Idee auf offene Ohren, sodass die Volkshochschule Donauwörth als starker Kooperationspartner gewonnen werden konnte.

Jeursalemweg, Via Romea Germanica und Jakobsweg in Donauwörth

Das Programm der 1. Donauwörther Pilgertage kann sich sehen lassen: Während der Donnerstag, 16. September, ganz den Jakobus-Pilgerwegen gewidmet ist, zielen die Vorträge am Freitag auf die frischgebackene europäische Kulturroute der Via Romea Germanica ab. Der Samstag steht dann im Zeichen des internationalen Friedens- und Kulturweges Jerusalemweg mit eine Pilgerwanderung, einem Festakt an der Friedensbrücke mit Aufstellung der Friedenstaube und zwei Impuls-Vorträgen zum internationalen und nationalen Jerusalemweg. Namhafte Referenten werden erwartet, allesamt erfahrene Pilger: Den Beginn macht die Vorsitzende der Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg, Brigitte Tanneberger, die die Jakobus-Pilgerwege in und um Donauwörth vorstellt.

Viele Pilgerwege in Deutschland treffen sich in Donauwörth – dies ist auch ein Anlass dafür, die Donauwörther Pilgertage ins Leben zu rufen.

Pfarrer Jürgen Nitz aus Kaufering gibt erste Infos zum neuen Jakobus-Radpilgerweg. Thomas Mohr, Buchautor und Mitglied des europäischen Vorstandes der Via Romea Germanica, erzählt von seinem ungewöhnlichen Pilgererlebnis: „Mit drei Lamas nach Rom – wie ich als Schatten meiner selbst loszog und das wahre Leben fand“, so der Titel. Der Begründer des Jerusalemweges, Johannes Aschauer, Autor, Pilgerbegleiter und Vize-Präsident der Via Romea Germanica, gibt in seinem Impuls-Vortrag „Jerusalemweg International: Über 18 Länder und zwei Kontinente“ bewegende Eindrücke seiner Wanderung auf dem längsten Pilgerweg der Welt. Emanuel Gebauer von der Katholischen Erwachsenenbildung Esslingen ist der Koordinator in Deutschland für den Jerusalemweg. Als Mitglied des internationalen Jerusalemway-Peace-Teams berichtet er kulturhistorisch über „Die drei Zubringer in Deutschland“.

In 131 Etappen von Stade nach Rom pilgern

Werner Binnen, der Streckenbeauftragte der Via Romea und Mitglied des Vorstandes im Verein Abt Albert von Stade, konnte gewonnen werden, um einen Vortrag mit wichtigen Infos zur bevorstehenden europäischen Pilgerwanderung 2022 zu geben. Unter Beteiligung von mindestens vier Nationen soll von Sommer bis Herbst 2022 in 131 Tagesetappen von Stade bei Hamburg nach Rom gepilgert werden. Diese begleitete Wanderung soll vor allem Neu-Pilgerinnen und -Pilger oder Interessierte animieren, ein Stück, einen Tag oder ein Wochenende mitzugehen, um den Zauber des Pilgerns zu erfahren, reinzuschnuppern oder Eindrücke zu sammeln. Als Veranstalter dieser groß angelegten europäischen Pilger-Wanderung fungiert weitgehend wiederum die Volkshochschule Donauwörth in Kooperation mit der Tourist-Information Donauwörth.

Pilgertouren während der Pilgertage

Natürlich wird es auch zwei Pilgerwanderungen während der 1. Donauwörther Pilgertage geben. Jeweils auf der Route des neuen Jerusalemweges wird Brigitte Tanneberger die Gruppe führen. Als Pilgerbegleiterin ist die Linzer Pilgerexpertin Christine Dittlbacher mit von der Partie. Das Morgengebet in der Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde, die katholische heilige Messe zum „Fest der Kreuzerhöhung“ in der Heilig-Kreuz-Kirche, der evangelische Sonntags-Gottesdienst in der Christuskirche und der rumänisch-orthodoxe Gottesdienst in der Spitalkirche bilden den feierlichen Abschluss der 1. Donauwörther Pilgertage.

Seit knapp 1000 Jahren kommen Pilger und Pilgerinnen nach Donauwörth. Ab dem 12. Jahrhundert kam dann der große Rom-Pilgerweg dazu, der 2020 als Via Romea Germanica vom Europarat zur europäischen Kulturroute ernannt wurde. Abt Albert von Stade schreibt in seinen Aufzeichnungen von 1237, dass er in Schwäbischwerd (alter Name von Donauwörth) die Donau auf seiner Pilger-Reise von Stade nach Rom überquerte. Vor einigen Jahren wurde dieser alte Rom-Pilgerweg wieder ins Bewusstsein der Menschen gerückt und gerät seitdem als „Weg der Begegnungen“ immer mehr in den Fokus von Pilgern aus aller Herren Länder.

Der berühmte Jakobus-Pilgerweg nach Santiago de Compostela, der inzwischen zu einem riesigen Wegenetz ausgebaut ist, führt den ostbayerischen, den schwäbischen und den fränkischen Jakobus-Pilgerweg über Donauwörth. Zum 500. Reformations-Gedenken 2017 wurde der Luther-Radpilgerweg gleichfalls über die Donaustadt gelegt, und erst heuer im Mai kam der neue Jakobus-Radpilgerweg von Hof über Donauwörth an den Bodensee dazu.

Jerusalemweg geht über die Friedensbrücke in Donauwörth

Pilger sind Netzwerker. Man kennt und hilft einander. Zu Hause und in der Fremde. Alle sind „auf dem Weg“, kommen ins Gespräch beim Besuch in der Kirche, im Gasthaus oder beim Abstempeln ihres Pilgerpasses. Pilger und Pilgerinnen treffen sich zu Gottesdiensten, begegnen sich auf den Routen, treffen bei Vorträgen, Symposien oder beim Pilger-Stammtisch aufeinander. Mit der Austragung des 1. Via-Romea-Pilger-Symposium 2018 hatte die Stadtverwaltung in sehr enger Kooperation mit der Volkshochschule Donauwörth Akzente gesetzt, Donauwörth wieder stärker ins Gedächtnis der Pilger zu bringen. Interessierte Pilger kamen und trafen sich, und beim Pilger-Stammtisch wurde am Abend der ideale Deutschland-Zubringer zum Jerusalemweg gesucht, der vom Ende des Jakobusweges in Spanien seinen Anfang nimmt und über 18 Länder und zwei Kontinente über Österreich nach Jerusalem führt. Der Jerusalemweg ist der weltweit längste Pilgerweg und ein internationaler Friedens- und Kulturweg.

Animiert vom beeindruckenden Eröffnungs-Vortrag des Symposiums 2018 von Vhs-Vorsitzenden Paul Soldner war die Bedeutung Donauwörths als Pilgerort mit der knapp 1000-jährigen Verehrung der Kreuzpartikel in aller Munde. Dekan Robert Neuner bekräftigte die Bedeutung von früher und heute. Für den Begründer des Jerusalemweges, Johannes Aschauer, war nach diesem Pilger-Stammtisch 2018 völlig klar: Zwei der drei deutschen Zubringerströme von Fulda und von Köln ins österreichische Linz, „müssen“ über die Stadt Donauwörth gehen. An der Friedensbrücke in Donauwörth wird während der Pilgertage am Samstag, 18. September, in einem interreligiösen, überkonfessionellen Festakt die Friedenstauben-Skulptur aufgestellt und gesegnet. Donauwörth will damit ein Zeichen setzen und fühlt sich mit der immer stärker werdenden Pilger-Bewegung unserer Zeit verbunden.

Hunderte Pilger sind alljährlich in Donauwörth

Hunderte von Pilgerinnen und Pilgern kommen alljährlich durch die Stadt. „Spiritueller Tourismus, Wallfahren und Pilgern ist nachhaltig, ökologisch und macht in unserem Donauwörth sehr viel Sinn, da es eine wieder auflebende Bewegung ist, die seit vielen Jahrhunderten zu unserer Stadt gehört!“, erklärt Tourismusleiterin Ulrike Steger die Bemühungen der Stadt. Sie ist mit ihrem Team neben den Kirchen und der Moschee Anlaufstelle für Pilger in Donauwörth. Zusammen mit Schülern der Privaten Wirtschaftsschule um Lehrerin Doris Glötzl und unter Beteiligung aller Donauwörther Religionsgemeinschaften wurde ein vielbeachteter Pilger-Leitfaden von A bis Z herausgegeben, der auf solch großes Interesse stieß, dass bereits die zweite Auflage aktuell erschienen ist. (dz)

Das Programm der Pilgertage ist abrufbar auf der Internetseite der Stadt Donauwörth (www.donauwoerth.de). Anmeldungen sind zu jedem Programmpunkt erforderlich und werden ab sofort entgegengenommen bei der Tourist-Information Donauwörth, Telefon 0906/789-151 oder -152, tourist-info@donauwoerth.de.