Donauwörth

vor 35 Min.

Ein Donauwörther geht 2000 Kilometer über die Alpen – für sauberes Wasser

Plus Rainer Stahl überquert in 80 Tage die Alpen. Es sucht nicht nur die sportliche Herausforderung, nicht nur das Naturerlebnis. Der 55-Jährige hat eine Mission.

Von Barbara Würmseher

„Die Aussicht hier ist wunderschön – unvergleichlich!“ – Rainer Stahl verliert sich in geradezu schwärmerischen Worten. Der Donauwörther hat an diesem Freitagmorgen gerade die Graf-Meran-Hütte in der Hohen Veitsch verlassen, jenem Bergmassiv, das mit 1981 Metern das höchste in der Steiermark ist. Er blickt ins österreichische Alpenpanorama und kann sich kaum daran sattsehen. Das Naturschauspiel ist einfach grandios.

Themen folgen