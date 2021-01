vor 34 Min.

Donauwörth: Frau vergisst Handtasche beim Einkauf - Unbekannter stiehlt sie

Eine Frau hat am Mittwoch ihre Handtasche in einem Einkaufswagen in Donauwörth vergessen - ein Unbekannter entwendete diese.

Eine Frau hat in Donauwörth ihre Handtasche an einem Supermarkt-Einkaufwagen vergessen. Als sie das bemerkte, hatte ein Unbekannter bereits die Tasche gestohlen.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch die Handtasche einer 56-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Artur-Proeller-Straße gestohlen. Nachdem die Frau ihren Einkauf in ihr Auto verstaut hatte, brachte sie den Einkaufwagen zurück, aber vergaß der Polizei zufolge ihre schwarze Handtasche, die an dem Wagen hing. Erst kurze Zeit später bemerkte sie den Verlust und fuhr zum Supermarkt zurück.

Donauwörth: Frau vergisst im Einkaufswagen ihre Tasche - 500 Euro Schaden

Doch die Tasche war weder in den Einkaufwagen noch im Supermarkt aufzufinden. Neben persönlichen Dokumenten und Gegenständen entwendete der Dieb einen höheren Geldbetrag. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0906/7066711 zu melden. (dz)

