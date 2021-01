vor 19 Min.

Donauwörth: OB Sorré mit neuem Büroleiter

Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré hat einiges im Rathaus umstrukturiert. Dazu gehört nun auch ein Büroleiter. Wer es ist und was dahinter steckt.

Oberbürgermeister Sorré verstärkt und konzentriert mit einigen organisatorischen Anpassungen Kräfte in der Donauwörther Stadtverwaltung. Es handelt sich dabei laut Stadt „vor allem um aufbauorganisatorische Veränderungen und damit verbundene Personalmaßnahmen“.

Im ersten Schritt erweitert OB Sorré das Team in seinem unmittelbaren Umfeld. In der Stabstelle „Büro des Oberbürgermeisters“ werden wichtige Aufgaben und Kompetenzen fortan wie folgt gebündelt: Mit Simon Srownal, bisher Leiter des Sachgebietes „Kindergarten, Schulen und Sport“, wird die Position des neu geschaffenen Büroleiters besetzt. Er fungiert gleichzeitig als persönlicher Referent des Oberbürgermeisters.

Neue Stabsstelle im Rathaus in Donauwörth

Zur Stabstelle „Büro des Oberbürgermeisters“ gehören zukünftig weiter die Pressestelle (Annegret Feist), der zentrale Sitzungsdienst (Lorenz Fitzel), der Digitalisierungsbeauftragte (noch zu besetzen) und der Klimaschutz- und Radverkehrsbeauftragte (Andreas Reiner). Zudem besetzt weiterhin Birgit Durner das Vorzimmer des Oberbürgermeisters. Oberbürgermeister Sorré: „Die Funktionen, die ich im meinem unmittelbaren Umfeld künftig zusammenführe, halte ich jeweils für Schlüsselstellen meiner Arbeit - sowohl im Hinblick auf das Zusammenspiel mit dem Stadtrat also auch im Hinblick auf Service und Kommunikation für und mit der Bürgerschaft. Durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Stabsstelle weiß ich ein schlagkräftiges Team an meiner Seite und auch räumlich in meiner unmittelbaren Nähe.“

Die Funktion der „Geschäftsleitung“ entfällt aufgrund der Neuorganisation der Stabsstelle. (dz)

