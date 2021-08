So läuft das Geschäft im Donauwörther Stadtladen

Trotz des Lockdowns übersteigen die Umsätze die Prognosen im Stadtladen in Donauwörth. Vor allem regionale Produkte stehen bei den Kunden hoch im Kurs.

Über 200 Bürger Donauwörths und der Umgebung sind Anteilseigner des Stadtladens in der Reichsstraße. Daher haben diese die Möglichkeit, über die Entwicklung des Geschäfts genauer informiert zu werden. Nun fand die erste Anteilseigner-Sitzung nach der Eröffnung des Donauwörther Stadtladens am 15. Dezember letzten Jahres statt.

Im Grußwort ging Oberbürgermeister Jürgen Sorré auf die außerordentlichen Leistungen der ehrenamtlichen Helfer ein, die das Projekt erst möglich gemacht hätten. Er stellte laut einer Pressemitteilung auch noch einmal die Kernziele in den Vordergrund, einen wichtigen Baustein bei der Nahversorgung in der Innenstadt darzustellen und die Belebung der Innenstadt zu fördern.

Geschäftsführer Oliver Sporr und Christiane Kickum aus dem Gesellschafterrat berichteten von der Entwicklung bis zu Umsetzung der Idee in zahlreichen Arbeitsgruppen und von den Leistungen der ehrenamtlichen Handwerker beim Ladenbau. Die ersten Aktionen mit regionalen Lieferanten und der vor Kurzem erst richtig angelaufene Bistrobetrieb wurden kurz skizziert. Auch die erstmalige Teilnahme an der vom Dorfladen-Netzwerk initiierten „Regionalen Einkaufswoche“ Ende Juli hätte der Stadtladen als vollen Erfolg verbuchen können.

Stadtladen Donauwörth: 70 Prozent des Umsatzes durch regionale Produkte

Unternehmensberaterin Gabriele Bauer, ehrenamtliches Mitglied des amtierenden Gesellschafterrats, stellte die Zahlen für 2020 und das erste Halbjahr 2021 vor. Die Umsatzzahlen übersteigen die Prognose, obwohl durch den Lockdown der Bistrobereich, der mit einem Umsatzanteil von 13 Prozent eingeplant war, nicht betrieben werden konnte. Beachtliche 70 Prozent des Umsatzes würden durch die regionalen Produkte erwirtschaftet. Der Wareneinkauf übersteige derzeit noch das Soll, hier werde ständig nachgebessert und vor allem an der Kalkulation gefeilt.

Wie im Gründungsplan dargestellt, entstehen in den ersten Jahren Anlaufverluste. Nachdem der Umsatz die Erwartungen übersteige und das Stadtladenteam ständig an Verbesserungen arbeite, sei der Stadtladen auf einem guten Weg, so Bauer.

Tanja Weis und Alfred Hofmann neu im Gesellschafterrat

Bei der Wahl der neuen Gesellschafterratsmitglieder konnten Tanja Weis und Alfred Hofmann einstimmig ins Gremium aufgenommen werden. Sie ersetzen die Ausgeschiedenen Branko Schäpers und Ulrike Steinhardt-Krippner, die nicht mehr kandidierten, und den gestorbenen Paul Honig. Nach einem kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr konnten die knapp 40 anwesenden Anteilseigner sich noch an der lebendigen Diskussion beteiligen.