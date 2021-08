Donauwörth-Zirgesheim

12:34 Uhr

Müll am Wichtelesberg in Zirgesheim: DAV appelliert an Grillgäste

Der Alpenverein Donauwörth ärgert sich über die Besucher am Grillplatz am Wichtelesberg, die den beliebten Treffpunkt vermüllt zurücklassen.

Plus Der Grillplatz am Wichtelesberg in Zirgesheim ist dieser Tage beliebter denn je. Doch das sieht man am Tag danach auch: Tütenweise bleibt dort der Müll zurück.

Wodkaflaschen, Plastik-Verpackungen, Papier, Alufolien und Scherben – der Müll eines Wochenendes auf dem Wichtelesberg bei Donauwörth füllt sechs große Tüten. Herbert Stark hat sich die Mühe gemacht und den Unrat der Besucherinnen und Besucher aufgeräumt. Erneut. „Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass die Menschen den Platz zwar nutzen, aber ihren Dreck schön hierlassen“, sagt das Mitglied des Donauwörther Alpenvereins.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

