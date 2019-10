00:32 Uhr

Ehemalige und Aktive feiern gemeinsam

Außergewöhnlicher Gottesdienst mit Ministranten aus mehreren Jahrzehnten

Diesen Gottesdienst wird Pfarrer Karl Hagenauer noch lange in Erinnerung behalten – und mindestens 56 weitere Personen auch. Geradezu generalstabsmäßig hatte das Organisationsteam um Kirchenpfleger Thomas Fackler und Verena Pfefferer zusammen mit dem Ortsgeistlichen einen Gottesdienst mit allen ehemaligen Ministranten in Donaumünster-Erlingshofen vorbereitet und am Festtag des heiligen Simpert, des Patrons der Diözesanjugend, gefeiert. 56 ehemals aktive Ministranten zogen mit Kreuz und Fahnen in einem langen Zug mit den derzeit aktiven Messdienern in die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ein.

„Wie schön wäre es, wieder einmal Ministrant zu sein“, bekam Thomas Fackler bei gemeinsamen Zusammenkünften zu hören, und so entstand der Gedanke für diesen außergewöhnlichen Gottesdienst. Kirchenbücher wurden durchforstet, Informationen eingeholt, Namen gespeichert, Adressen gesucht und die Ehemaligen eingeladen, die dann auch spontan und erfreut zusagten. Strategisch war es aufwendig, knapp 80 Ministranten im Kirchenraum unterzubringen, aber die gewählte Positionierung erlaubte, dass trotzdem alle Ehemaligen und Aktiven sich mit Pfarrer Hagenauer und Diakon Oliver Stutzky um den Altar versammeln konnten – ein beeindruckendes Gemeinschaftsbild. „Und diese Gemeinschaft und Verbundenheit ist im Ministrantendienst verankert“, betonte der Organisator. An der Orgel begleitete Hermann Wais den Gottesdienst, mit dem „Generationen von Messdienern groß geworden sind“, resümierte Fackler.

Während die Fürbitten wechselweise gesprochen wurden, trugen Lesung und Evangelium die Ehemaligen Josef Kreisel und Diakon Stutzky vor. Stutzky ist der einzige aller bisherigen Ministranten, der einen geistlichen Beruf ergriff. Ihm war es auch vorbehalten, die Predigt zu halten. Stutzky erinnerte an Pfarrer Konrad Merz, den Lehrmeister vieler Altardiener, und schilderte Eindrücke zu Beginn dieses Dienstes. Damals wie heute ziehe einen der Dienst am Altar in Bann, der als Dienst an der Kirche eine lebendige Aufgabe bleibe, betonte der Diakon. Der Prediger sparte auch die „prägenden“ Eindrücke der „Lausbuben des lieben Gottes“ nicht aus und stellte die Frage, was bei der ganzen Gemeinschaft in Erinnerung blieb. Für Gustav Kreisel, der als ältester Teilnehmer vor rund 75 Jahren seinen Dienst antrat, wie für die jüngsten Minis gelte unisono, von Gott geführt und begleitet worden zu sein. In diesem Gedanken widmete Stutzky den Verstorbenen ein dankbares Gedenken. Im weiteren Gottesdienst erneuerten alle Gläubigen gegenüber Pfarrer Hagenauer ihren Glauben, Josef Rauh attestierte beim Asperges me, die Ministranten sprachen ihr „Dienstgebet“ und bereiteten im Opfergang den Tisch des Herrn. So gelang es, alle ehemaligen Ministranten in den Dienst einzubinden. „Ministrant sein“ unterlegte Leoni Ebermayer mit Begriffen und Erlebnissen aus dem kirchlichen Dienst und den gemeinsamen Freizeiterlebnissen vom nächtlichen Karfreitagsratschen bis zur Reise nach Rom.

Pfarrer Hagenauer drückte in seinen Dankesworten auch seine Freude und Dankbarkeit über diesen außergewöhnlichen Gottesdienst aus, galt es doch, von Dillingen bis Donauwörth Messgewänder auszuleihen, um alle in ordentlichem Messdiener-Ornat teilnehmen zu lassen. (erwa)

