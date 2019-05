vor 49 Min.

Ehemann mit heißem Fett übergossen

Ein heftiger Streit eines Ehepaares in Donauwörth eskalierte: Es kam zu einer schweren Verletzung.

Es war Samstag, kurz vor Mitternacht, als es in Donauwörth in der Pflegstraße wegen einer Kleinigkeit zu einem Streit zwischen Eheleuten kam. In Folge des Streites nahm die 39-jährige Ehefrau die Fritteuse zur Hand und schlug mit dieser den 31-jährigen Ehemann auf den Kopf. Das noch heiße Fett in der Fritteuse ergoss sich schließlich über den Ehemann. Auch die Ehefrau wurde hierbei laut Polizei verletzt. Der Geschädigte erlitt Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht, sowie an den Händen und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Ehefrau wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt und verließ dieses anschließend wieder. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (dz)

Themen Folgen