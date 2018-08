vor 56 Min.

Ein Garten wie eine Blumeninsel

Im Garten von Erna Dirschinger duftet es überall nach Rosen. Es plätschert Wasser, Sitzecken laden zum Erholen ein, dazu zahlreiche Accessoires.

Von Helmut Bissinger

Dieses Paradies erschließt sich einem erst auf den zweiten Blick. Das Auge kann sich im ersten Augenblick nicht fokussieren. Im Blütenmeer verstecken sich liebevoll drapierte Accessoires, Bienen sitzen in Blütenkelchen, überall plätschert Wasser, Schmetterlinge tanzen durch die Luft, dazwischen liegt Hund Bazi unter einem Apfelbaum. Erna Dirschinger hat sich in Buchdorf ein Refugium geschaffen, das ihr Inspiration gibt, aber auch, wie sie sagt, den Ausgleich zum Engagement als Kommunalpolitikerin, „vor allem aber auch Ruhe nach meinen Gesangsauftritten“.

Fast meint man im Garten von Erna Dirschinger deren Liebe zur Musik, zu den Menschen und zur Heimat zu spüren. So mancher hätte gerne ihre Energie, ihr sonniges Gemüt, ihre Sensibilität. Hier also findet sie all dies. Zusammen mit ihrer Mutter Maria Eisenwinter bildet sie den Buchdorfer Zweigesang. Ihre ganze Liebe gehört ihren drei Kindern und zwölf Enkeln, ihre Leidenschaft dem Singen und eben ihrem Garten.

63 Rosenstöcke

63 Rosenstöcke bringen einen Duft in den Garten, wie man ihn in dieser Kombination mit Hortensien und vielen Staudenblüten selten riecht. Jetzt, da das Auge sich zurechtgefunden hat, weitet sich der Blick: Auffällig sind die vielen, kleinen Springbrunnen, einer endet in einem Krötenbassin, ein anderer bringt auf der Terrasse Abkühlung. Dazwischen immer wieder Rosen. Als die Sprache auf die Romantik kommt, lacht Erna Dirschinger. Sie ist es zweifellos, will es sich an diesem Nachmittag aber nicht so recht eingestehen.

Der Garten wirkt strukturiert, aufgeräumt, gepflegt. Die blaue Biotonne reiche natürlich längst nicht aus, um die Blütenstände und den ständig notwendigen Rückschnitt aufzunehmen. Jeden Samstag stellt Sohn Leander, der mit seiner Familie im Haus wohnt, einen Anhänger in die Garageneinfahrt. Erna Dirschinger füllt ihn regelmäßig, denn samstags widmet sie sich dem Garten: schneidet hier etwas ab (was ihr manchmal schwerfalle), pflanzt Stauden und Gehölze um, ordnet neu an. „Da fällt doch einiges an.“

Seit diesem Jahr ein Whirlpool

Nein, die Gartenarbeit sei ihr nicht lästig. „Ich mache es gern“, sagt die Sopranistin, deren Zeit auch nach der beruflichen Tätigkeit knapp bemessen ist. Das Singen, der Kreisrat, aber auch die Familie nehme sie in Anspruch. Dass sie Sohn Alexander im Garten unterstütze, erleichtere die Arbeit. Er hat denn auch erst in diesem Sommer „eine Ecke im Garten bekommen“, um dort einen Whirlpool aufzustellen. In diesem heißen Sommer häufig genutzt, fügt sich die neue Errungenschaft harmonisch in das Dirschinger-Paradies ein. In einer anderen Ecke gibt es einen Sitzplatz. „Dort wird gegrillt, gegessen und geredet“, erzählt die Hausherrin.

Ihr Lieblingsplatz ist allerdings auf der Terrasse, neben einem alten Herd (ein Hingucker) und mit Blick auf ein harmonisches Umfeld. Zu jeder Rose hat Erna Dirschinger eine Geschichte. „Ich liebe diese Blumen einfach.“ Noch ein letztes Mal hätten sie in diesem Jahr zum Blühen angesetzt, „doch schon bald wird die Pracht vorbei sein“. Überhaupt: Erna Dirschinger spürt, wie nach einem langen und heißen Sommer nun Ruhe in ihren Garten einkehrt, nicht mehr alle Pflanzen explodierten, das Wachstum langsamer werde und ihre Gießeinsätze weniger würden.

Vergleich mit Madeira

Besonders stolz ist sie, dass es ihr gelungen ist, zwischen den Wohnräumen und dem Haus einen Übergang zu schaffen. So mancher Besucher habe ihr gesagt, er fühle sich in ihrem Garten wie auf einer Blumeninsel. Gerne, so die Sängerin, werde der Vergleich mit Madeira herangezogen, „aber den ewigen Frühling gibt es bei uns nicht“. Wenn es dann Winter wird, widmet sie sich wieder mehr dem Haus. Auch hinter dem Wohnzimmerfenster deutet sich eine Blütenpracht an: Orchideen setzen den Gartentraum im Inneren fort.

Fast möchte man von den Trauben naschen, doch die gehören den Vögeln. Die Gartenchefin will die „Leckereien“ ihren regelmäßigen, gefiederten Gästen überlassen. Gerne beobachtet sie das Treiben der Tiere in ihrem Garten, beispielsweise von einer knallrot gestrichenen Bank und einem ebenso leuchtenden Tisch in einer eher unscheinbaren, verwunschenen Ecke, geschützt von einem Fliederbaum und einer Clematis. „Wilde Ecke“ nennt Oma Dirschinger diesen Bereich des Gartens. Hier versinkt sie in der Natur. Gerne leistet ihr dann Enkel Leandro Gesellschaft.

