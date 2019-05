11:47 Uhr

Einbrecher in zwei Betrieben

Polizei sucht nach Unbekanntem, der in Rain Bargeld erbeutet hat. Wer hat etwas beobachtet?

In Rain hat ein Einbrecher zwei Betriebe heimgesucht. Dies geschah bereits in der Nacht auf Freitag, wie die Polizei nun mitteilt. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen 20.30 und 6.50 Uhr Zutritt zu den beiden Gebäuden im Nelkenweg. Während der Gesuchte in einem Floristikgeschäft keine Beute fand, nahm er aus einem Elektroinstallationsbetrieb Bargeld mit. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Rain bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Telefon: 09090/70070. (dz)

Themen Folgen