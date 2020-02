Er bringt den Poetry Slam zurück nach Donauwörth

Plus Klaus Rattenbacher bringt den Dichterwettstreit in die große Kreisstadt. Der ehemalige Bühnentechniker hat sich in der Szene ein breites Netzwerk aufgebaut.

„Zum Poetry Slam bin ich gekommen, wie die Henne zum Ei“, lacht Klaus Rattenbacher. In einer Kneipe in Forchheim fragte er nach, „was die denn da auf der Bühne machen“ – und wurde zum ersten Mal mit dem Begriff „Poetry Slam“ konfrontiert. Seither brennt er für die Sache und ist regelmäßig in Erlangen, Ingolstadt, Forchheim und Augsburg, um diesen Dichterwettstreits beizuwohnen. Was ihn daran fasziniert? „Dass Menschen innerhalb von wenigen Minuten ihr Innerstes auf der Bühne offenlegen – egal ob lustig oder melancholisch – das ist für mich wahre Kunst.“

Dichterwettstreit soll nach Donauwörth kommen

Auch in Donauwörth gab es vor mehr als zehn Jahren Poetry Slams unter dem Namen „Sprechreiz“. Nun will der gelernte Kaminkehrer, Maschinenschlosser, Bühnentechniker und Informatiker das eingeschlafene Dornröschen wachrütteln: „Ich bin ein unerschrockener Mensch.“ Kurzum schrieb er den zweifachen fränkischen Poetry-Slam-Meister und Szene-Star Michael Jakob an, ob er sich vorstellen könne, diesen Dichterwettstreit in die Reichsstadt zu bringen. „Klar“, war die Antwort, denn kurioserweise war der Zirndorfer tatsächlich beim letzten „Sprechreiz“ mit auf der Bühne.

Der "Pop-Papst" tritt in Doubles Starclub auf

Den Star-Fotografen Werner Lengenfelder – „Pop-Papst“ genannt – kennt er seit langer Zeit. Ende der 80er schlossen sie bei Chapeau Claque (Bühnenvermietung Herbst) Bekanntschaft. Außerdem kannte man sich aus der legendären Diskothek Rush, in welcher der Donauwörther als DJ auflegte. Mittlerweile hat der Pop-Papst ein Buch veröffentlicht, das er unter anderem im Doubles Starclub Ende Februar vorstellen wird. „Er rief mich an und fragte, ob man denn nicht in diesem coolen Club eine Lesung machen könne, also habe ich das in die Wege geleitet“, so Rattenbacher.

Doch noch mal zurück zum Werdegang des Reanimators der Bühnenliteratur. Nach der Lehre als Kaminkehrer schulte Rattenbacher zum Maschinenschlosser um, arbeitete aber zeitgleich als Bühnentechniker in Augsburg. 1989 unterschrieb er einen Vertrag bei der größten Bühnenbau-Firma Belgiens „Stageco“ und reiste zehn Jahre lang mit Stagecrews und diversen Bands durch Europa, darunter berühmte Künstler wie Pink Floyd, AC/DC, Genesis, Bob Geldof, Pavarotti, Herbert Grönemeyer, David Bowie, The Rolling Stones – um nur ein paar zu nennen. Mit James Jagger (Mick Jaggers Sohn) zockte der Bühnentechniker im Backstage-Bereich Autorennspiele, David Gilmore saß jedes Mal am Esstisch der Crew und, und, und. Goldene Regel: „Belästige niemals die Künstler.“

Aus allen Teilen der Welt stammt die Crew

„Was mir an dem Job so gut gefallen hat, war der zusammengewürfelte Haufen der Crew aus allen Teilen der Erde“, erinnert sich der heutige Informatiker, der nicht nur Gefallen an der Arbeit des Bühnentechnikers gefunden hatte, sondern im Laufe der Zeit auch selbst Bands gemanagt hat, darunter: The Brainwashers, Schlusslicht, Stratford on Avon, Scidoos Dead Slang und Pad of Pain. Des Weiteren organisierte er Hardrock- und Plattenpartys in der damaligen Schwabenhalle.

1998 hängte er dann den Technikerjob an den Nagel und bildete sich weiter zum Informatiker. Diesen Beruf übt Rattenbacher heute noch aus, hat aber nie die Leidenschaft zur Musik, Literatur und Kunst verloren. Deshalb der Poetry Slam als Steckenpferd – und hoffentlich wachsende Szene in der Stadt an der Donau.

Anekdote mit den Rolling Stones

Eine Anekdote am Rande: Jede Band, deren Bühne durch Stageco aufgebaut wurde, gab in der Heimatstadt der Bühnenbau-Firma ein Konzert, auch die Rolling Stones.

Am nächsten Tag feierte die Crew eine große Party mit Klaus Rattenbacher als DJ. Der Finanzverwalter der Stones feierte mit und war so begeistert, dass er der Crew ein Budget von 10000 Dollar für seinen 40. Geburtstag in Helsinki gab. Innerhalb einer Woche wurde ein viktorianisches Haus, mexikanische Bedienungen mit Revolver- und Munitionsgürteln (für Tequila und Gläser), Catering, Roulette-Tische und vieles mehr organisiert – und mit 400 Gästen gefeiert. Keith Richards war unter ihnen und erteilte den Auftrag, die End-of-Tour-Party in Athen auszurichten. Gesagt, getan.

Für 25000 Dollar wurden nun 600 Gäste am Strand von Athen in einer Diskothek mit Pool, Bar und Jetskis versorgt und unterhalten. Bis in die Puppen wurde getanzt, getrunken, gefeiert. Zu späterer Stunde gesellte sich Mick Jagger mit drei seiner Bodyguards dazu, wollte sich aber lieber am Strand unterhalten, als Party zu machen und verlangte durch einen Bodyguard, die Musik leiser zu drehen. Am Pult: Klaus Rattenbacher: „Sie wollen sich unterhalten, wir wollen feiern.“ Daraufhin verließ der britische Musiker das Strandareal bei Athen.

