Erdbeer-Torte und Regenbogen-Roulade im Teamwork

Mutter Ingrid Jung und ihre 15-jährige Tochter Nicole aus Rain schaffen es mit eigenen raffinierten Kreationen in das Backmagazin unserer Zeitung

Von Fabian Kapfer

Mittlerweile ist schon alles in der Küche aufgeräumt. Einige Stunden zuvor wurde dort noch die Regenbogenroulade gebacken, mit der es Nicole Jung zum ersten Mal in das Backmagazin Zuckerguss geschafft hat. „Meine Mama hat sich schon einmal beworben und da habe ich geschaut, ob ich es auch schaffe“, sagt die 15-jährige über ihre Bewerbung. Und der erste Versuch war gleich erfolgreich.

Nicole Jungs Regenbogenroulade, welche durch die vielen, verschiedenen Farben sofort ins Auge sticht, ist in der aktuellen Ausgabe des bekannten Backmagazins abgedruckt. „Darüber habe ich mich natürlich total gefreut“, sagt sie stolz.

Der Kuchen selbst ist nämlich gar nicht so einfach zu backen, denn erst einmal müssen verschiedene Töpfe mit allen bunten Bestandteilen der Roulade angerührt werden. Am Ende kommt man so auf die beachtliche Zahl von sechs Töpfen, in denen die verschiedenen Farbgrundlagen für Teig und Füllungen in den Farben gelb, orange, grün, blau, lila und pink getrennt voneinander zubereitet werden müssen. „Da ist man am schnellsten, wenn man als Team arbeitet“, ergänzt Mutter Ingrid, die ihre Tochter bei der Zubereitung unterstützt.

Wenn das Endprodukt auf dem Tisch steht, hat sich die Arbeit aber ausgezahlt. Denn dort sticht einem ein bunter Kuchen ins Auge, der nicht nur optisch ein echter Hingucker ist, sondern zudem auch richtig gut schmeckt.

Ingrid Jung, Nicoles Mutter hat es bereits zum wiederholten Male mit ihren Back-Kreationen in den Zuckerguss geschafft. Dieses Mal erscheint eine Erdbeer-Wickeltorte mit Quarksahne, die „ein wirklich erfrischender Sommerkuchen ist“, wie die Hobbybäckerin sagt. „Ich hab sie einmal für eine Sportveranstaltung gebacken und dort feststellen dürfen, dass sie sehr schnell ausverkauft war“, berichtet sie weiter.

Diese Torte backt sie allerdings nur, wenn auch Erdbeersaison ist. „Ich mag es am liebsten, wenn man die Erdbeeren selber erntet. Das heißt, ich bereite diese Torte nur zu, wenn die Früchte in meinem Garten reif sind“, erklärt Jung. Wenn es dann endlich so weit ist und die Erdbeeren wieder im eigenen Garten geerntet werden können, darf sich vor allem Verwandtschaft auf die leckere Saisontorte freuen. Aber auch für das ein oder andere Fest wird im Hause Jung oft ein leckerer Kuchen gemacht.

Die nächsten Pläne: Wir wollen ins Weihnachtsmagazin

Derzeitiges Ziel ist es für Mutter und Tochter Jung, in die Weihnachtsausgabe des Zuckerguss mit einem weiteren leckeren Rezept zu kommen. „Wir haben ja noch etwas Zeit bis dahin, aber mit guten Plätzchen oder etwas Leckerem, was zur Weihnachtszeit gut passt, bewerben wir uns gerne wieder“, kündigt Ingrid Jung an. Vielleicht schaffen sie es dann wieder, zusammen im Backmagazin mit ihren Rezepten zu erscheinen.