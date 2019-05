vor 18 Min.

Es gibt mehr Geld für die Rainer Vereine

Die Wählervereinigung hat 2017 bereits einen Antrag gestellt. Dieser ist jetzt leicht verändert vom Stadtrat beschlossen worden.

Von Barbara Würmseher

Gut zwei Jahre ist es her, dass die Wählervereinigung Rainer Stadtteile zum ersten Mal einen Impuls gesetzt hat, der jetzt in der Konsequenz den Vereinen im Stadtgebiet Rain mehr Geld einbringt. Am 11. April 2017 hatte die Gruppierung im Stadtrat den Antrag gestellt, die finanzielle Förderung der Vereine neu zu regeln. Es ging konkret um den Vorschlag, den Zuschuss für Investitionen zu erhöhen, die Vereine in Gebäude und Ausstattung leisten – und zwar von zehn auf 20 Prozent.

Doch stand die WVRST damals damit auf verlorenem Posten – wie auch in den folgenden zwei Jahren. Auch ein abgeänderter und erweiterter Antrag vom 22. November 2018 fand keine mehrheitliche Zustimmung. Bürgermeister Gerhard Martin und der überwiegende Teil der Stadtratsmitglieder waren sich in vielen – auch nicht öffentlichen – Ausschuss- und Stadtratssitzungen darin einig, eine Zuschusserhöhung nicht an Investitionen knüpfen, sondern allgemeiner fassen zu wollen.

Gerechte Behandlung

Es ging darum, die Vereine gleichmäßig und gerecht behandeln zu wollen, denn schließlich hätten die einen beachtliche Investitionen, die anderen aber überhaupt keine. Letztere wären dann – so die Meinung der Mehrheit – gar nicht in den Genuss dieser Förderung gekommen. Dabei steht für alle Mitglieder des Stadtrats – egal welcher politischen Coleur – grundsätzlich die Wertschätzung der Vereine außer Frage. Nicht zuletzt aus der Überzeugung heraus, dass deren ehrenamtliches Engagement wertvoll für die Gesellschaft ist, leiste die Stadt ja seit vielen Jahrzehnten Unterstützung.

Jetzt hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag eine Variante des Antrags der Wählervereinigung einstimmig abgesegnet. Die Verwaltung hatte einen Vorschlag vorgelegt (siehe Kasten), mit dem sich nun alle identifizieren konnten. „Es war uns wichtig, dass nicht nur Investitionen in Zukunft gefördert werden, sondern dass zusätzliches Geld in die Vereine für laufende Dinge, zum Beispiel Betreuung der Jugend beziehungsweise Jugendförderung, Erhaltungsaufwand und Pflege der Anlange fließt“, so Bürgermeister Martin.

Alle Fraktionen intensiv beschäftigt

Für die Wählervereinigung erklärte Josef Gawlik: „Da wir keine Einigung erzielen konnten, stimmen wir diesem Kompromissvorschlag zu.“ Wolfgang Janson (Jungbürger) sprach von einem „ersten Schritt in die richtige Richtung“. Diese Förderung könne sich sehen lassen.

Dass sich die SPD die Vereinsförderung „sehr zu Herzen nimmt“, bestätigte deren Sprecher Peter Senzel. Und Zweiter Bürgermeister Leo Meier (CSU) wies darauf hin, dass sich alle Fraktionen im Stadtrat intensiv mit diesem Thema befasst hätten. Die Details der neuen Förderung kommentierte er mit den Worten: „Wir gehen jetzt einen besseren Weg.“

