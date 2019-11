vor 20 Min.

Fahranfänger prallt gegen Verkehrsinsel

Er verlor die Kontrolle über sein Auto. Das Heck brach aus.

Ein 18-jähriger Donauwörther fuhr am Montagabend gegen 21.50 Uhr mit seinem Auto vom „Hubschrauber-Kreisel“ kommend in die Artur-Proeller-Straße ein. Dabei beschleunigte der Fahranfänger den eigenen Angaben zufolge nach dem Ausfahren aus dem Kreisverkehr so stark, dass das Fahrzeugheck zu Schlingern begann. Er ersuchte, zu korrigieren, es gelang ihm jedoch nicht mehr, das Fahrzeug in der Spur zu halten. Deswegen prallte es frontal auf eine mittig liegende Verkehrsinsel. Dort wurden zwei Verkehrszeichen samt Pfosten umgebogen. Der geschätzte Schaden liegt bei 2500 Euro.

