18.02.2020

Fast 1000 Arbeitsstunden geleistet

Fischereiverein Oberndorf ist fleißig wie nie zuvor. Einige Änderungen im Vorstand

Von vielen Aktivitäten im Jahr 2019 hat Vorsitzender Engelbert Zekl bei der Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Oberndorf berichten können. Es war das Jahr mit den meisten geleisteten Arbeitsstunden seit Bestehen des Vereins 1993: 995 Stunden wurden von den 115 erwachsenen und 13 jugendlichen Mitgliedern an den gepachteten Vereinsgewässern und für die Unterstützung bei örtlichen Veranstaltungen geleistet.

Das schon vor zwei Jahren begonnene Projekt der Anlage einer Seichtzone, die den Fischen zum einen eine Möglichkeit zum Laichen bietet und zum anderen eine Ruhezone für viele am Wasser lebende Tiere schafft, erforderte dabei sehr viel Arbeit. Nach Abnahme der neuen Anlage durch die Untere Naturschutzbehörde und der heuer schon durchgeführten Bepflanzungsmaßnahmen konnte nun ein Abschluss der Arbeiten herbeigeführt werden. Die Seichtzone wurde über das ganze vergangene Jahr schon von Fischen sehr gut angenommen und auch äußerst seltene Brutgäste, ein Flussregenpfeifer-Paar, begannen ihr Nest auf der künstlich angelegten Insel in der Anlage zu bauen. Allerdings wurde die Idylle von Badegästen und Hundehaltern gestört, die wahrscheinlich aufgrund der damals noch fehlenden Beschilderung die Anlage für einen Kinderspielplatz oder ein Hundebad hielten und die Brutgeschäfte wurden eingestellt, so Zekl.

Der Obmann des Schwäbischen Fischereiverbands für den Landkreis, Günther Feller, überraschte Engelbert Zekl mit einer Ehrung in Form der goldenen Ehrennadel des Fischereiverbands Schwaben. Bürgermeister Hubert Eberle gratulierte Zekl und den beiden zwischenzeitlich für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichneten Günther Eberl und Roland Eisenstein. Er dankte dem Verein für die geleisteten Dienste bei Aktivitäten der Dorfgemeinschaft und bei der Pflege der überlassenen Gewässer. Zum Abschluss überraschte er mit einer Spende von 200 Euro, die von den Verantwortlichen zum Wohle des Vereins eingesetzt werden oder die Jugendarbeit unterstützen sollen.

Bei den Neuwahlen waren einige Funktionen neu zu besetzen. Kassier Robert Birkner möchte sich zukünftig lieber um die Gerätschaften des Vereins kümmern, deshalb erklärte sich Helmut Moll bereit, wieder in dieses Amt einzutreten. Jugendleiterin Stefanie Zekl trat wegen anstehender Mutteraufgaben in die zweite Reihe zurück. Für ihre Aufgabe konnte Marian Mayer neu gewonnen werden. Gewässerwart Eugen Sporer schied aus persönlichen Gründen aus. Für diese Aufgabe konnte, auch neu, Juan Carlos Edler verpflichtet werden. Nach der Wahl zeigte das Ergebnis, dass der langjährige Beisitzer Alfons Mayinger in denkbar knapper Entscheidung dem neuen Beisitzer Andreas Lang Platz macht. Als Kassenprüfer fungieren zukünftig Herbert Langer und Leonhard Amann. (dz)

Themen folgen