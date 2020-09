vor 17 Min.

Feuerwehr in Wemding bekommt eine neue Drehleiter

Plus Die Stadt Wemding plant für die Feuerwehr eine große Anschaffung. Warum ein neues Drehleiter-Fahrzeug nötig ist.

Von Wolfgang Widemann

In Wemding steht neben dem geplanten Bau eines neuen Feuerwehrhauses eine zweite große Investition im Bereich des Brandschutzes an: Die Freiwillige Feuerwehr benötigt eine neue Drehleiter. Das Fahrzeug dürfte groben Schätzungen zufolge so um die 700000 Euro kosten.

Die jetzige Drehleiter der Feuerwehr in Wemding ist schon 28 Jahre alt

Die bisherige Drehleiter ist Baujahr 1992, also 28 Jahre alt – und damit an einem Punkt, an dem über Grundsätzliches nachgedacht werden musste. Wie Bürgermeister Martin Drexler im Stadtrat darlegte, habe sich der Finanzausschuss des Gremiums intensiv mit dem Antrag der Feuerwehr und den beiden Alternativen beschäftigt. Das Fahrzeug samt Leiter könnte technisch überholt werden oder es könnte ein Ersatz beschafft werden. Bei der Wemdinger Drehleiter wird wegen ihres Alters demnächst ein „großer Kundendienst“ fällig. Der ist mit dem eines Autos nicht zu vergleichen. Es stehen Kosten in sechsstelliger Höhe im Raum.

Der Auftrag für die Drehleiter in Wemding muss europaweit ausgeschrieben werden

Nach Abwägung aller Gesichtspunkte entschieden sich die Räte für den Kauf einer neuen Drehleiter. Als erster Schritt stand im Stadtrat nun der Beschluss an, bei der Regierung von Schwaben einen Förderantrag zu stellen. Dies erfolgte einstimmig. Wenn die Zusage vorliege, befasse sich der Stadtrat konkret mit der Maßnahme, erklärte Drexler.

Wegen des finanziellen Umfangs werde es ein europaweites Vergabeverfahren geben. Im Finanzplan der Stadt sind die Kosten auf die Jahre 2021 und 2022 verteilt. Folglich wird die Feuerwehr das kostspielige Fahrzeug wohl in zwei Jahren bekommen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen