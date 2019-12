vor 22 Min.

Firmenlauf für guten Zweck

Firma Andrew überreicht 400 Euro an den Verein Glühwürmchen

Auch in diesem Jahr konnte die Firma Andrew Wireless Systems in Buchdorf viele Angestellte und andere Sportbegeisterte für einem Firmenlauf gewinnen. So trafen sich bei strahlendem Sonnenschein rund 40 Teilnehmer am Tennisheim in Buchdorf, um für einen guten Zweck aktiv zu werden.

Die Läufer konnten sich zwischen zwei ausgewiesenen Strecken über fünf und sieben Kilometer entscheiden. Neben Joggern waren auch einige Läufer in den Disziplinen Nordic Walking und Gehen unterwegs. Es wurden Medaillen und Urkunden überreicht. Ziel des Firmenlaufs war es, den Erlös für ein soziales Projekt zu spenden.

Viele Unterstützer halfen mit

Ergebnis: rund 400 Euro wurden dem Verein Glühwürmchen überreicht, der sich seit Jahren für schwerstkranke Kinder und deren Familien einsetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Buchdorf, das Forstamt Kaisheim und viele freiwillige Helfern ermöglichten einen reibungslosen Ablauf. (dz)

