Fritteuse in Restaurant fängt Feuer: Passant löscht

44-Jähriger bemerkt den Brand in der Reichsstraße. Er hält geistesgegenwärtig einen Stadtbus an, greift sich dessen Feuerlöscher und verhindert so Schlimmeres.

Die Feuerwehr Donauwörth ist am Freitagnachmittag zu einem Brand in die Reichsstraße gerufen worden. Dort geriet kurz nach 16 Uhr in einem asiatischen Restaurant die Fritteuse in Brand.

Als die Fritteuse Feuer fing, war der Restaurantbetreiber gerade nicht in seiner Küche. Der Brand wurde nach Auskunft der Polizei aber von einem vorbeikommenden Passanten bemerkt, der einen Stadtbus anhielt und mit dessen Feuerlöscher die Fritteuse ablöschte.

Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro

Dem 44-Jährigen ist zu verdanken, dass sich der Brand nicht weiter ausbreitete und es bei einem Schaden von rund 15.000 Euro blieb, so die Gesetzeshüter.

Die Feuerwehr Donauwörth, die mit rund 25 Mann eingesetzt war, brachte die Fritteuse ins Freie, löschte sie vollständig ab und befreite das Gebäude vom Rauch. Durch den Brand wurde die Küche des Gastronomen beschädigt und der gesamte Gastraum verrußt.

Reichsstraße musste gesperrt werden

Verletzt wurde niemand. Durch den Einsatz musste die Reichsstraße kurzzeitig komplett gesperrt werden. (dz)

