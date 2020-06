vor 18 Min.

Gartenarbeit endet mit Heckenbrand

Ein Wemdinger will mit dem Gasbrenner unliebsames Unkraut vernichten. Am Ende brennt es ordentlich.

Laut Polizei war ein 53-jähriger Wemdinger am Dienstagvormittag damit beschäftigt, um sein Grundstück in einer Kleingartenanlage in der Adalbert-Stifter-Straße herum wachsendes Unkraut mit einem Gasbrenner zu entfernen.

An einer der angegangenen Stellen lagen getrocknete Thujanadeln auf dem Boden. Diese fingen durch die Flammen des Brenners an, zu glimmen und schließlich zu brennen. Das Feuer griff den Beamten zufolge sofort auf die Thujahecke auf dem Grundstück des 53-Jährigen über.

Mann versucht selbst zu löschen

Dieser versuchte noch selbst, den Brand zu löschen. Die verständigte Feuerwehr Wemding konnte schließlich das komplette Feuer ablöschen. Die Hecke brannte völlig aus. Der Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen das bayerische Landesstraf- und Verordnungsgesetz angezeigt. (dz)

