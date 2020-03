12:06 Uhr

Geänderte Kräfteverhältnisse in Holzheim

Fünf, vier, drei – so lautet die künftige Sitzverteilung im Gemeinderat Holzheim. Das war nach der Wahl 2014 zwar auch schon, so doch dieses Mal haben sich die Kräfteverhältnisse geändert.

Nur noch drei CSU-Ratsmitglieder

War vor sechs Jahren die CSU noch am stärksten vertreten, so stellt sie ab Mai nur noch drei Ratsmitglieder: Antonie Eberle, Peter Bürle und Bernhard Sauer (neu). Anton Ziegler trat dieses Mal nicht mehr für die Christsozialen, sondern für die Freie Wählergemeinschaft an. Er wurde ebenso gewählt wie Helmut Staber, Josef Oßwald, Leo Raab und Johannes Landes (neu). Damit ist die FWG nun die stärkste Gruppierung.

Einen Sitz mehr als zuletzt können auch die Jungen Parteiunabhängigen Wähler verbuchen: Sie stellen im neuen Gremium mit Manfred Vogl, Josef Vogl, Manfred Andraschko (neu) und Katharina Mayr-Fendt (neu) ein Quartett. Nicht mehr gewählt wurden Josef Wolf und Martin Paula, Florian Paletta und Maria Neumair stellten sich nicht mehr zur Wahl. (mwe)

