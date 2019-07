vor 35 Min.

Gesperrte Reichsstraße überrascht viele Autofahrer

Plus Trotz zahlreicher Sperrungen fahren viele bis zur Reichsstraße. Was sich ein Security anhören muss.

Von Alexander Millauer

Florin Catuna braucht an diesem Dienstag ein dickes Fell. „Unter anderem auf Arschloch und Depp wurde ich heute schon getauft“, sagt Catuna. Er ist Geschäftsführer einer Sicherheitsfirma und bewacht die letzte Sperrung, bevor die Pflegstraße in die Reichsstraße in Donauwörth mündet. Weiter unten werden Gewinde für die Bühne verschraubt, Bierkisten geschleppt und Imbissbuden aufgebaut – die Vorbereitungen für das Reichsstraßenfest laufen. Es beginnt am heutigen Mittwoch um 12 Uhr mit dem Bieranstich vor dem Tanzhaus durch Oberbürgermeister Armin Neudert.

Catuna: "Viele wollen zum Arzt und nicht so weit laufen" Schon am Dienstagmorgen hätten an die hundert Autos die Sperrungen umfahren, berichtet Catuna. Eigentlich wird der Verkehr bereits ab der Kreuzung Berger Allee/Sallingerstraße umgeleitet. Viele behaupteten, dass sie keine Zeitung haben. Damit kein Autofahrer in die Reichsstraße fährt und dort den Aufbau stört, ist Catuna an der letzten Sperrung postiert und diskutiert mit den Autofahrern. „Viele wollen auch einfach zum Arzt und nicht so weit laufen“, sagt er. Mehr zum Thema: Reichsstraßenfest Donauwörth 2019: Alles zu Programm, Ablauf und Verkehr Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bis Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr sind folgende Straßen für den gesamten Verkehr gesperrt: Reichsstraße, Mangoldstraße, Merkurplatz, Augsburger Botengasse und Oberer Farbberg. In der Heilig-Kreuz-Straße dürfen nur Anlieger fahren. Der Verkehr wird aus Richtung Berger Allee über die Westspange und aus Richtung Kapellstraße über die Rathausgasse, Sonnenstraße und Bäckerstraße umgeleitet. 35000 Besucher erwartet Bis Samstag werden rund 35000 Besucher erwartet. Nach der Eröffnung um 12 Uhr können sich die Besucher an diesem Mittwoch auf folgende Programmpunkte freuen: 12 Uhr: Eröffnung mit Bieranstich durch OB Armin Neudert (Bühne am Tanzhaus) bis 17 Uhr: 3 Leit (Bühne am Liebfrauenmünster) bis 17 Uhr: Dorfstadl Musikanten (Bühne am Tanzhaus) bis 15.30 Uhr: Vorführung: Zumba mit Carmen Sigel (Bühne an der Rosenwirtsgasse) bis 17 Uhr: Vorführung: Tanzschule Dancevision (Bühne an der Rosenwirtsgasse) bis 23 Uhr: Heart Beats (Bühne am Liebfrauenmünster) bis 23 Uhr: Jolly Sound (Bühne am Tanzhaus) bis23Uhr: Stefano Messina Band (Bühne an der Rosenwirtsgasse)

