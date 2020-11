vor 17 Min.

Gibt es bald barrierefreies Wohnen in Oberndorf?

Ein Investor möchte zwei Mehrfamilienhäuser mit zehn barrierefreie Wohnungen bauen und hofft, dass sich ein sozialer Träger findet. Wie diese Idee im Gemeinderat ankommt.

Von Helmut Bissinger

Zwischen der Linsenbühl- und der Bschorerstraße in Oberndorf gibt es eine Baulücke. Sie könnte in absehbarer Zeit geschlossen werden, wenn sich die Pläne eines Investors umsetzen lassen. Für das Areal gibt es bereits einen Bebauungsplan, der aber möglicherweise geändert werden muss. Der Investor aus Neusäß möchte ein Projekt verwirklichen, das es in dieser Form in der Lechgemeinde noch nicht gibt.

Es sollen zehn barrierefreie Wohnungen in Oberndorf entstehen

Besitzer der Grundstücke ist Anton Koppe aus Neusäß. Er ist Geschäftsführer der Firma Immo Com, die nun in einem ersten Bauabschnitt auf zwei Grundstücken Mehrfamilienhäuser bauen möchte. Schon einmal hatte sich der Oberndorfer Gemeinderat mit der Idee beschäftigt. Damals war die Anlage den Räten aber „zu groß dimensioniert“.

Wie Koppe nun gemeinsam mit dem Architekten ausführte, habe man die Pläne mittlerweile abgespeckt. Anstatt von 13 sollen nun in zwei Häusern jeweils fünf Wohnungen entstehen. Auch eine Tiefgarage und oberirdische Stellplätze für Besucher seien geplant. Der Clou dabei: Der Bauträger möchte alle Wohnungen sowie den Zugang barrierefrei gestalten.

Bisher gibt es keinen barrierefreien Wohnraum in Oberndorf

Koppe könne sich auch, wie er ausführte, vorstellen, einen sozialen Träger aus der Region für das Objekt zu interessieren. „Bisher gibt es in Oberndorf keine barrierefreien Wohnungen“, erklärte der Investor. Er versicherte und verwies auf die Planzeichnungen, dass der Außenbereich „großzügig angelegt“ werde. Ursprünglich waren an dieser Stelle zwei Doppelhäuser vorgesehen.

Weiterhin Bestand haben die Pläne für nunmehr fünf Doppelhäuser. Sie sind in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Mehrfamilienhäusern situiert. Ob die Doppelhaushälften auch von Immo Com umgesetzt werden, ließ der Besitzer auf Nachfrage aus dem Gemeinderat offen. Aber er könne es sich vorstellen.

Oberndorfer Gemeinderat stimmt Bauvoranfrage zu

Mehrere Gemeinderäte sprachen sich dafür aus, „genügend Parkplätze“ zu schaffen. Außerdem wiesen sie in den Investor darauf hin, dass in dem Baubereich mit Grundwasser ziemlich direkt an der Grundstücksoberfläche zu rechnen sei. Ein weiteres Thema war die Zufahrtsmöglichkeit, gerade auch für Feuerwehrfahrzeuge.

Einmütig billigte der Gemeinderat die Bauvoranfrage. Somit könne der Investor, wie es Bürgermeister Franz Moll formulierte, nun „in die Eingabeplanung einsteigen“. Das Gremium stimmte ferner einer Änderung des Bebauungsplans zu. Die Kosten hierfür muss der Bauwerber übernehmen.

