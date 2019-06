vor 7 Min.

Gymnasium: Musikalische Leckerbissen beim Sommerkonzert

Für jeden Geschmack ist etwas Gutes dabei bei dieser facettenreichen Veranstaltung im Gymnasium Donauwörth.

Von Petra Plaum

„Wir haben im Januar schon gewusst, dass es heute so heiß werden würde.“ So kommentierte Christoph Keßler, Leiter des Großen Bläser-Ensembles am Gymnasium Donauwörth, seine Musikauswahl fürs Sommerkonzert – Wüsten- und Steppenklänge aus Mike Batts „Caravans“ sowie Hits aus „König der Löwen“. Auch viele andere Melodien des Abends passten hervorragend zur Witterung: Cooler Dixieland-Sound, bittersüße Klassik von Edvard Grieg sowie Beatles auf Top-Niveau erfrischten und unterhielten das Publikum in der voll besetzten Aula.

Temporeich und spannungsgeladen

Aber der Reihe nach: Das Orchester unter der Leitung von Heidi Thum-Gabler eröffnete das Sommerkonzert 2019 mit „Zug der Zwerge“ von Edvard Grieg, temporeich und spannungsgeladen. Edward Elgars „Salut d’amour“ entfaltete danach seinen Zauber. Dann bekamen die Instrumentalisten Verstärkung, Mitglieder der Big Band und Musical Company hielten Einzug. Vor der Bühne positionierten sich die Solistinnen Eva-Maria Aumiller, Leonie Bosch, Julia Eibel und Nina-Sophie Spatz. Gemeinsam präsentierten sie „Skyfall“, den Bond-Hit von Adele – unter die Haut gehend schön.

Gute-Laune-Hits gab es anschließend von Irmgard Voderholzer und ihrem Unterstufenchor. Gassenhauer wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, dargeboten von ebenso begabten wie fröhlichen Sängern, animierten zum Mitwippen. Im Anschluss wurde es groovig und jazzig, aus Donauwörth ging es direkt nach New Orleans.

Das Holzbläser-Ensemble lud unter anderem mit Waldhorn und Fagott zum einprägsamen „Dixieland Revival Meeting“ von Bill Holcombe Jr. und Paul Nagle ein. Hinterher ein Tequila gefällig? Keßler servierte mit seinem Percussion-Ensemble den Klassiker auf ungewohnt rhythmische Weise. Als zweiter Gang folgte „Don’t You Worry ’bout a Thing“ von Stevie Wonder, so entspannt, wie der Text es nahelegt.

Nach der Pause bot Keßler mit dem Großen Bläser-Ensemble eine Fernreise für alle, die sich darauf einließen. „Wie in den Souks von Marrakesch“, lobte Direktor Karl Auinger am Ende des Konzerts. Auch stampfende Büffelherden, heftige Regengüsse und das Zirpen und Rascheln mancher Sommernächte setzten die jungen Künstler eindrucksvoll um.

Schöne Stimmen singen Hits

Schöne Stimmen mit herzerwärmenden Hits folgten darauf: Der Mittel- und Oberstufenchor unter Leitung von Irmgard Voderholzer, begleitet von Christian Rogge am Klavier, verführte unter anderem mit Paul Simons „Sound of Silence“ und Carol Kings „You’ve Got a Friend“ zum Träumen.

Wolfgang Gabler fiel die wichtige Aufgabe zu, den Abend zu beschließen. Seine Big Band nahm sich der Beatles an, zum Beispiel „Norwegian Wood“ und „Can’t Buy Me Love.“ Das Zusammenspiel entwickelte große Strahlkraft, auch die Soli überzeugten. Das Publikum forderte Nachschlag und bekam „Yesterday“.

Die Gäste belohnten die Mischung, die für jeden Geschmack etwas bereithielt, Einsatzfreude und Talent der Künstler sowie die Leistung ihrer Musiklehrer mit anhaltendem Applaus.

Karl Auinger sprach zum Abschied von einem Konzert „unter wüstenhaften Bedingungen“, wobei die Darbietungen die Wüste zum Blühen gebracht hätten. Zum Dank und Abschied bekamen diejenigen 25 Schülerinnen und Schüler der Ensembles, die jetzt mit dem Abitur die Schule verlassen, jeweils eine Rose plus die besten Wünsche mit auf den Weg.

Info Für Musical-Fans gibt es am Gymnasium bald ein Wiedersehen mit einigen Künstlern: Die Musical Company lädt zu „Shrek“ ein, der Adaption des Animationsfilm-Hits um einen heldenhaften Oger. Von 11. bis 15. Juli und von 18. bis 22. Juli täglich um 20 Uhr geht es los. Platzreservierungen sind ab Montag, 1. Juli, täglich von 17 bis 19 Uhr möglich unter der Telefonnummer 0160/92380430.

