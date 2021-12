"Heldenkreuze" auf Friedhof: Broschüre über NS-Zeit

Vor 80 Jahren starben die ersten Männer aus Ebermergen im Zweiten Weltkrieg. Das Foto zeigt eine Gedenkstätte, die einen erschaudern lässt, Für jeden gefallenen Soldaten aus Ebermergen, Brünsee und Marbach wurde während der NS-Zeit ein sogenanntes "Heldenkreuz" auf dem Friedhof aufgestellt. Die Zahl der Kreuze stieg immer weiter. Das Bild entstand wohl Mitte 1943 und ist Bestandteil eines Heftes, das der Heimatgeschichtliche Verein Ebermergen nun als Ergänzung zum Buch "Diktatur. Krieg. Vertreibung. - Der Nationalsozialismus und seine Folgen in Ebermergen, Brünsee und Marbach" herausgebracht hat. In der Broschüre sind unter anderem diverse Dokumente, Fotos der US-Armee (sie war 1945 über Wochen in Ebermergen stationiert) und ein Luftbild von 1936, auf dem Schauplätze jener Zeit markiert sind. Die Ergänzungen samt Einklebe-Tasche kosten drei Euro und sind bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Raiffeisen-Volksbank-Filiale Ebermergen, Buchhaus Greno in Donauwörth und Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten in Nördlingen. Weil die erste Auflage des 2019 veröffentlichten Buchs, das kürzlich mit dem "Donau-Rieser Heimatpreis" ausgezeichnet wurde, beinahe vergriffen ist, hat sich der Verein zudem entschieden, nachdrucken zu lassen. Damit will man sicherstellen, dass die Erinnerung an die Schrecken der NS-Zeit auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wachgehalten wird.