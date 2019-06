vor 55 Min.

Heute Entscheidung: Donauwörther Schüler im Bundesfinale von "Jugend gründet"

Die Schüler der Hans-Leipel-Schule aus Donauwörth beim Finale von Jugend gründet in Stuttgart.

Vier Schüler der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth haben heute die Chance auf den Sieg des Bundesweiten Wettbewerbs "Jugend gründet". Ihre Geschäftsidee hilft gegen eine nervende Krankheit.

Von Barbara Wild

Heute geht es für Andrea Bünz, Elisa Trollmann, Dominik Schabert und Robin Rößner um alles, um den Sieg bei "Jugend gründet". Am Dienstag um 12 Uhr verkündet die Jury des bundesweiten Wettbewerbs die Gewinner. Das ganze findet im Porsche Ausbildungszentrum in Stuttgart statt. Die vier Schüler der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth stellen dort ihre Erfindung, den Tinnitex vor - ein Ohrstöpsel der besonderen Art. Dieser soll Patienten, die unter einem Tinnitus leiden, helfen.

Bild: Jugend Gründet

Jugend gründet wird von Anfang an, seit 2003, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und steht auf der Liste der von der Kultusministerkonferenz der Länder geförderten Wettbewerbe. Bisher haben 4168 Teilnehmer ihre Ideen vorgestellt und 718 Buisnesspläne erstellt.

Im Finale treten die Donauwörther Schüler gegen neun weitere Finalisten an. Diese stellen unter anderem Handyhüllen aus recyceltem Plastik, eine Badehose mit integriertem Luftkissenpolter für den Notfall, ein Armband mit App und Alarmfunktion und ein System zum bargeldlosen Bezahlen mit Kryptowährung vor.

