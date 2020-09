vor 32 Min.

Hoher Schaden bei Unfall in Riedheim

In Riedheim hat sich ein schadensträchtiger Unfall ereignet.

Im Holzheimer Ortsteil Riedheim hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. Der Schaden ist beträchtlich.

Beträchtlicher Sachschaden ist am Samstagmorgen bei einem Unfall im Holzheimer Ortsteil Riedheim entstanden. Wie die Polizei berichtet, rangierte eine Autofahrerin in der Straße Am Hausberg rückwärts. Dabei übersah die Frau einen anderen Wagen – und prallte gegen diesen. Der Schaden summiert sich nach ersten Schätzungen wohl auf rund 11000 Euro. (dz)

