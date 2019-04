Hunderte wollen dem krebskranken Paul (9) helfen

Plus Der neunjährige Bub braucht eine Stammzellenspende. Bei einer großen Typisierungsaktion in Donauwörth lassen sich 374 Menschen neu bei der DKMS registrieren.

Die Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Donauwörth hatte noch nicht richtig geöffnet, da kamen am Sonntagvormittag bereits die ersten Menschen, um sich typisieren zu lassen. Mit dabei: die Floorballer des SV Nordheim. Der neunjährige Paul ist einer von ihnen. Dass der Bub an Krebs erkrankt ist, berührt den gesamten Verein. Nun hoffen alle, dass für Paul ein Knochenmarkspender gefunden wird.

Das Schicksal des kleinen Buben bewegt die Herzen. Das zeigte sich bei der Typisierungsaktion in Donauwörth, die Hunderte von Hilfswilligen mobilisierte. "Wir stellen uns gerne in den Dienst der Hilfe", sagt Thomas Stecker, der bei der Feuerwehr die Aktion koordiniert. Evin Sevinc von der Deuschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ist froh, dass "so viele an einem Strang ziehen".

Es gibt auch ein Kinderprogramm

Sie ist als Werkstudentin für die DKMS in der ganzen Republik unterwegs, um Typisierungen an Schulen, Firmen oder "wie hier in einem solch ansprechenden Rahmen " zu beaufsichtigen. Sogar ein Kinderprogramm wurde von der Feuerwehr in der Großen Kreisstadt organisiert.

Die Helfer der Feuerwehr wickelten den Andrang ab. Rund 40 Helfer der DKMS saßen an den Tischen, um die Typisierung vorzunehmen. Fünf Minuten dauert das Prozedere jeweils. Fast wie am Fließband wurden die Menschen vorgelassen.

Zu ihnen gehört Sarah Volkmer aus Ebermergen. Sie wollte sich "schon immer registrieren lassen." Nun gab es dazu die Gelegenheit – und diese nutzt sie. Die 19-Jährige hofft, "vielleicht Paul oder jemand anders helfen zu können".

Auch Angehörige sind bei der Aktion dabei

Immer wieder war im Rahmen der Aktion auch jemand von den Angehörigen zur Stelle. "Wir sind überwältigt", sagte Anton Faußner aus Wörnitzstein. Der kleine Paul ist sein Neffe. Die Aktion sei eine große Hoffnung für die Familie.

Besonders das Engagement der Feuerwehr sei ermutigend. 25 Helfer hatte die Wehr im Einsatz: Sie verkauften Wienerle, Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Die Frauen der Wehrmänner hatten sich ebenfalls mächtig ins Zeug gelegt: Ständig wurden neue Torten und Süßigkeiten in die Fahrzeughalle getragen. Dort waren Tische und Bänke aufgestellt.

35 Euro pro Typisierung einer Person

Dass der Andrang zwischendurch immer mal wieder etwas nachließ, führten die Organisatoren darauf zurück, dass gerade im Landkreis Donau-Ries in der Vergangenheit schon etliche Typisierungsaktionen stattgefunden haben. Zahlreiche Menschen warfen jedoch auch Spenden in die dafür eigens aufgestellten Boxen. Die Typisierung einer Person kostet 35 Euro. "Wir hoffen, dass viel Geld zusammenkommt", so Anton Faußner.

Das Schicksal von Paul zeigt, wie schnell jemand einen Stammzellenspender gebrachten kann. Paul hat Knochenmarkkrebs – genauer gesagt, das Myelodysplatische Syndrom (MDS). Kennzeichen des MDS ist ein Mangel an normalen roten Blutkörperchen (Erythrozyten), bestimmten weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und Blutplättchen (Thrombozyten) im Blut. Während bei gesunden Menschen diese drei Zellarten aus Blutstammzellen im Knochenmark gebildet werden, ist bei MDS der Prozess der Blutbildung gestört. Es besteht das Risiko, dass die Erkrankung in eine akute Leukämie übergeht.

Abstrich per Wattestäbchen

"Was sind schon fünf Minuten für einen Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht ein Menschenleben retten kann", so Evin Sevinc. Viele hätten sich nicht vorstellen können, dass die Registrierung so einfach und schnell geht. Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Als die Aktion am Sonntag nach mehr als fünf Stunden zu Ende geht, sind die Vertreter der DKMS und der Feuerwehr Donauwörth gleichermaßen zufrieden. Insgesamt waren 374Menschen gekommen, um sich neu in die Knochenmarkspenderdatei aufnehmen zu lassen – ein Hoffnungsschimmer für Paul und viele andere Patienten.