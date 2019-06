vor 20 Min.

Individuelle Förderung statt Ausgrenzung

Neue Förderstätte der Lebenshilfe Donau-Ries in Asbach-Bäumenheim eingeweiht

Von Daniel Weigl

„Viele Hände schaffen ein schnelles Ende“, freute sich der Geschäftsführer der Lebenshilfe Donau-Ries, Günter Schwendner. Denn nach zehn Monaten Bauzeit wurde die neue Förderstätte an der bereits bestehenden Werkstätte für Menschen mit Behinderung in der Anton-Jaumann-Straße in Asbach-Bäumenheim offiziell eingeweiht. Die freundlich und hell gestalteten Räumlichkeiten bieten bis zu zwölf Menschen mit Schwerstbehinderungen Platz. Derzeit werden acht Erwachsene mit hohem Unterstützungs- und Förderbedarf von drei pädagogischen Fachkräften betreut.

Zahlreiche Ehrengäste waren zur offiziellen Einweihung gekommen, um die Bedeutung dieser Einrichtung zu unterstreichen. „Zur Werkstätte gehört auch unbedingt eine Förderstätte“, betonte Paul Kling, Vorsitzender der Lebenshilfe Donau-Ries, und lobte gleichzeitig den Standort Asbach-Bäumenheim. Neben der Werkstätte baut die Lebenshilfe in der Industriegemeinde gerade 22 Sozialwohnungen in der Sigel-Villa. Dies freute natürlich auch Bürgermeister Martin Paninka: „Die Lebenshilfe ist sehr stark verwurzelt in unserer Gemeinde und es macht mich stolz, dass sie den Standort Asbach-Bäumenheim weiter stärkt.“

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler freute sich ebenfalls, dass „die Entscheidungsträger den Bedarf für die Einrichtung erkannt haben und die Lebenshilfe gleichzeitig wieder einmal ihrem Namen gerecht wird.“ Der Freistaat Bayern förderte das 1,69 Millionen Euro teure Projekt mit 672 000 Euro.

Als Vertreter des Trägers kam Bezirkstagsvizepräsidentin Barbara Holzmann zur Feststunde und freute sich, durch die Förderstätte „Menschen mit Behinderung eine individuelle Förderung zu garantieren.“ Neben der Entlastung für Angehörige und Familien sorgen die Fachkräfte dafür, dass die Beeinträchtigungen, die ein Mensch durch seine Behinderungen in allen Lebensbereichen erfährt, so gering wie möglich bleiben. Hierzu können jetzt auch therapeutische Angebote in der Förderstätte verwirklicht werden. „Früher war es ganz schön aufwendig, einen Mitarbeiter beispielsweise zum Logopäden zu fahren. Jetzt holen wir die Therapeuten einfach zu uns“, freut sich Werkstattleiter Tobias Brucklacher. Durch den Neubau entstand nicht nur mehr Aufenthaltsqualität in den Arbeitsgruppen, sondern auch ein behindertengerechtes Bad, Toiletten, Ruheräume, eine Küche und eine Terrasse. Architekt Anton Ziegelbauer achtete darauf, dass der Bau mit einem langen Pultdach direkt an den Bestand der Werkstätte angedockt werden konnte und mit einem langen Gang barrierefrei verbunden wurde. Neben der offiziellen Einweihung am Freitag, bei der Pfarrer Ivan Novosel und Pfarrerin Elke Dollinger im Namen beider Konfessionen die neue Einrichtung segneten, konnten Interessierte am gestrigen Sonntag bei einem Tag der offenen Tür die Werkstätte und die neue Förderstätte besichtigen.

Themen Folgen