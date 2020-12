vor 19 Min.

Keine Infektionen mehr bei der Lebenshilfe

Quarantänemaßnahmen in Nördlinger Einrichtung sind aufgehoben. Inzidenzwert steigt leicht an auf 126,3

Aktuell gibt es im Landkreis 328 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das teilte das Landratsamt am Montagnachmittag mit. Die Zahl der Personen, die bisher insgesamt positiv getestet wurden, liegt – Stand Montag, 13 Uhr – bei 2033. Hiervon gelten 1665 bereits wieder als genesen. 40 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den regionalen Kliniken befinden sich derzeit insgesamt 36 Corona-Patienten in Behandlung, sieben davon werden intensivmedizinisch betreut. Der Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts stieg am Montag leicht auf 126,3.

Das Ausbruchsgeschehen in der Lebenshilfe in Nördlingen ist laut Mitteilung des Gesundheitsamtes nun offiziell beendet. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang 72 Personen positiv getestet: 51 Bewohner sowie 21 Mitarbeiter. Momentan gibt es keinerlei Infektionen mehr, die Quarantäneanordnungen wurden allesamt in der vergangenen Woche beendet. Gemeinsam mit der Einrichtung seien verschiedene Konzepte erarbeitet worden, die eine pandemiegerechte Gruppeneinteilung in den Werkstätten sowie die Durchführung von Antigenschnelltests ermöglichen, so das Landratsamt.

Der stellvertretende Geschäftsführer der Einrichtung, Manfred Steger, bedankte sich für die Kooperation mit dem Gesundheitsamt: „Wir haben die Zusammenarbeit mit dem Team des Gesundheitsamtes zu jeder Zeit als sehr unterstützend, kompetent und auch wertschätzend erlebt.“ (pm) "Seite 26