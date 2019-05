07:54 Uhr

Kinderwelten im Miniaturformat

Im Käthe-Kruse-Puppenmuseum in Donauwörth gibt es bald neue Exponate aus der Sammlung Riemersma zu sehen.

Die Niederländerin Tiny Riemersma hat nicht nur leidenschaftlich gerne Käthe-Kruse-Puppen gesammelt, sondern hatte ihnen auch ein eigenes Museum in Den Helder (Nordholland) gewidmet. Als dieses 2014 aufgelöst werden musste, bekam Donauwörth ihre Sammlung, die sie seitdem im Käthe-Kruse-Puppenmuseum zeigt. Dort wird nun am kommenden Samstag, 4. Mai, die neue Sonderausstellung „Schätze aus der Sammlung Riemersma II“ eröffnet mit Szenen aus dem Kinderleben.

Puppenszenen zwischen dem nostalgischen Blick auf die „gute alte Zeit“ und der Realität des Kinderlebens – diese besondere Zusammenstellung erwartet Besucher der Sonderausstellung des Käthe-Kruse-Puppenmuseums. Denn in der Sommersaison zeigt das Museum eine Gegenüberstellung von Käthe-Kruse-Puppen und historischem Kinderspielzeug aus den Schätzen der Donauwörther Museen. Die Puppenszenen stammen aus Tiny Riemersmas Museum, das besonders für die mit historischen Käthe-Kruse-Puppen aufwendig und detailreich nachgestellten Spiel- oder Lernszenen im Kinderzimmer bekannt und beliebt war.

Auch historische Spielzeuge aus der Region sind zu sehen

Neben den Puppenszenen wurden historische Spielzeuge aus dem Museumsbestand ausgewählt, die aus Donauwörth und Umgebung stammen. So sind schöne von Hand gefertigte Puppenstuben-Möbel oder ein funktionstüchtiges Modell einer Dampfmaschine, eine Lego-Puppenküche und ein Anker-Steinbaukasten, Puppen anderer Hersteller, eine Modelleisenbahn und vieles mehr zu betrachten.

Die Sonderausstellung ordnet den einzelnen Puppenszenen Themen zu, wie beispielsweise das Lernen, das Spielen im Kinderzimmer oder draußen im Freien und befasst sich mit der Frage nach typischem Jungen- oder Mädchenspielzeug.

Für den Erwerb der Sammlung des früheren Puppen- und Spielzeugmuseums aus Den Helder haben sich die Stadt Donauwörth und die Käthe Kruse GmbH zusammengeschlossen und dieses Museum vollständig nach Donauwörth übernommen. Seither beherbergt das Käthe-Kruse-Puppenmuseum Donauwörth mit der Sammlung Riemersma die weltweit größte und vollständigste Sammlung. Sie dokumentiert auf spielerische Weise nicht nur die Vielfalt der Puppenwelt von Käthe Kruse, sondern wirft nostalgisch gefärbte Blicke auf das alltägliche Leben der Kinder.

Ausstellung dauert bis 29. September

Die Donauwörther Sonderausstellung bietet die Möglichkeit, die Vielfalt der Sammlung Riemersma als Besucher zu erleben: Gezeigt werden Szenen, die seit der Schließung des Museums im Jahr 2012 in Den Helder nicht wieder ausgestellt waren. Verschiedene Puppenmodelle seit Beginn der Manufaktur um 1911 bis in die 1990er-Jahre werden Sammler ebenso erfreuen wie die Kinderherzen. Eines der beliebtesten Modelle war seit der erstmaligen Vorstellung im Jahr 1929 die Puppe VIII, für die ein Porträt des Krusesohnes Friedebald als Vorlage diente. In diesem Jahr wird diese Puppe 90 Jahre alt, weshalb sich – so viel sei schon jetzt verraten – die nächste Sonderausstellung ab Herbst ganz der Puppe VIII und deren Variationen widmen wird.

Info Die Ausstellung dauert bis 29. September. Sie ist geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Käthe-Kruse-Puppenmuseum (Pflegstraße 21a, Donauwörth, Telefon 0906/789-170, Fax 0906/789-178, E-Mail: museen@donauwoerth.de, Internet www.donauwoerth.de).

