vor 32 Min.

Konzept für Blossenauer Feuerwehr

Plus Tagmersheims Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer will in die Feuerwehr in Blossenau investieren. Was genau vorgesehen ist.

Von Eva Münsinger

Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer hat im Gemeinderat ein Konzept für die nahe Zukunft der Blossenauer Feuerwehr vorgestellt. Als Sofortmaßnahme soll das 36 Jahre alte Feuerwehrhaus „ertüchtigt“ werden, indem die Fenster ausgetauscht werden.

Themen folgen