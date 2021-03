17.03.2021

Kreisverwaltung als Klimavorbild?

Die Fraktion der Grünen/Frauen/Linke fordert, dass die Kreisverwaltungsbehörde bis 2025 komplett kohlenstoffdioxidneutral arbeiten solle. Wie das erreicht werden könnte

Klimaschutz ist trotz Corona weiter ein großes Anliegen der Bürger in Deutschland und auch im Landkreis. Deshalb will die Fraktion von Grünen/Frauen und Linke im Kreistag bei diesem Thema nun einen weiteren konkreten Schritt gehen. Bis zum Jahr 2025 soll die Landkreisverwaltung komplett kohlenstoffdioxidneutral arbeiten. Diesen Antrag hat die Fraktion gestellt.

Hierzu sollen entsprechende Emissionen wo immer möglich vermieden oder zumindest reduziert, notfalls durch geeignete nachhaltige Maßnahmen ausgeglichen werden. Es handelt sich hierbei sicher um ein ambitioniertes Projekt, aber man ist überzeugt, dass Klimaschutz nur mit Ambitionen und mit Taten funktioniert.

Um das Ziel zu erreichen, soll der Kreistag jährlich beginnend ab 2021 mindestens 25.000 Euro für Maßnahmen und Konzeptionierung in den Kreishaushalt einstellen. Die Gründe dafür sind in den Augen der Fraktionsmitglieder offensichtlich, denn die öffentliche Verwaltung hat Vorbildfunktion. Daher ist es wichtig, dass die Kreisverwaltung Klimaschutzziele in besonderem Maße umsetzt. Ab dem Jahr 2026 soll die Kreisverwaltungsbehörde keine Kohlenstoffdioxid-Emissionen mehr verursachen und klimaneutral arbeiten.

Auch Ideen, wie das geschafft werden kann, liefert der Antrag gleich mit. So soll sich die Behörde verpflichten, nur noch ökologische Baustoffe zu verwenden, ein zertifiziertes Energiemanagementsystem einzusetzen und regenerative Energie und Photovoltaik bei allen kreiseigenen Immobilien zu nutzen.

In Kantinen und Mensen nur noch regionale Biokost

Die Verwaltung soll nachhaltige Mobilität nutzen, und in den Kantinen und Mensen dürfte dann nur noch regionale Biokost angeboten werden. Das gilt dann für die Krankenhäuser, Seniorenheime des gkU sowie die weiterführenden Schulen, in denen der Kreis Kostenaufwandsträger ist.

Bei der Umsetzung sind Eltern und die lokale Landwirtschaft unter Einbeziehung der ökologischen Betriebe wichtige Partner. Für Kohlenstoffdioxid, das die Behörde erzeuge, soll dann ein Konzept zu entsprechender Kompensation entwickelt werden.

Parallel dazu fordert die Kreistagsfraktion der Grünen/Frauen/Linke auch noch, erste Schritte zur Kohlenstoffdioxid-Neutralität des gesamten Landkreises Donau-Ries zu gehen. Dazu heißt es: „Das Bewusstsein für Klimaschutz muss in allen Gesellschaftsbereichen fest verankert werden. Hierzu soll die Stabsstelle Kreisentwicklung mit ihren unterschiedlichen Fachbereichen entsprechende Konzepte entwickeln.“ (pm)

