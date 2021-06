Landrat warnt vor Leichtsinn

Infektionsregeln weiter beachten

Landrat Stefan Rößle warnt die Bürger im Landkreis Donau-Ries davor, zu leichtsinnig mit den hart erarbeiteten Lockerungen umzugehen. Die erfolgten Öffnungsschritte und das sommerliche Wetter ermöglichen in vielen Bereichen aktuell wieder eine gewisse Normalität: „Diese haben wir uns gemeinsam erarbeitet, indem sich der große Teil der Bürger an Regeln und Vorgaben gehalten hat und wir so gemeinsam die Infektionszahlen senken konnten“, erklärt Landrat Stefan Rößle schriftlich per Pressemittelung. „Wenn wir nicht weiterhin achtsam bleiben, das heißt insbesondere die Abstands- und Hygieneregeln beachten und wo immer es geht unnötige Kontakte vermeiden, gefährden wir diese so wichtigen Freiheiten sehr schnell wieder“, heißt es weiter.

Tagesaktuell wird der Landkreis Donau-Ries beim RKI mit einem Inzidenzwert von 55,3 gelistet – siehe Berichte Seite 25 – und hat den Schwellenwert damit erstmals seit über einer Woche wieder überschritten. Sollte die Inzidenz auch in den nächsten beiden Tagen über dem Schwellenwert von 50 liegen, würden ab Montag, 14. Juni, wieder weitergehende Einschränkungen gelten. (dz)