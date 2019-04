23.04.2019

Leben und Menschen begleiten

Eine Ausstellung zeigt wie Angehörige mit Selbstmord umgehen

Mit einem vielfältigen Programm wird in diesem Jahr die Woche für das Leben im Bistum Eichstätt aufwarten. Unter dem Motto: „Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern.“ beteiligen sich zahlreiche Institutionen und Kooperationspartner bistumsweit vom 26. April bis 17. Mai.

10000 vollzogene Selbsttötungen jährlich allein in Deutschland und eine hohe Dunkelziffer an Suizidversuchen geben Anlass dazu, sich verstärkt den Menschen zuzuwenden, die sich in auswegloser Situation und Isolation sehen bzw. unter einer psychischen Erkrankung leiden.

Den Rahmen hierzu bietet die Wander-Ausstellung „Suizid – keine Trauer wie jede andere“, die vom 26. April bis 28. April in Wemding zu sehen ist. Konzipiert wurde die Ausstellung von der Selbsthilfeorganisation Angehörige um Suizid (AGUS) mit dem Ziel, die Todesart Suizid und die Trauer danach ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, zu informieren und zu enttabuisieren. Sie bietet Informationen für all jene, die sich aus beruflichen oder ganz persönlichen Gründen mit dem Tabuthema Suizid auseinandersetzen möchten. Sie nennt Zahlen, Erklärungsmodelle und Anlaufstellen und Trauer-Hilfen für Hinterbliebene. Die Texte basieren auf Aussagen von Betroffenen, die Bilder stammen von Carlo Nordloh aus Berlin und Sharky Zhi aus Shanghai.

Film und Studiotalk schließen sich an

Die Wanderausstellung wird am Freitag, 26. April, um 18 Uhr, im Haus an der Mangoldstraße 7, Wemding, eröffnet. Im Anschluss sind die Gäste eingeladen, sich um 19 Uhr die deutsche Tragikomödie „Suicide Club“ im Kino Lichtspiele (Theaterstraße 1) anzuschauen. Nach der Filmvorführung folgt ein „Studiotalk“ um Fragen zur Suizidprävention mit Sabine Kölbel vom Sozialpsychiatrischen Dienst Donauwörth, Ursula Mai von AGUS-Augsburg und Dieter Lenzenhuber, Vorstandsmitglied im Traumahilfe Netzwerk Augsburg und Schwaben. Die Ausstellung in Wemding ist am Samstag, 27. April, von 9 Uhr bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 28. April, von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Im Vorabendgottesdienst am Samstag, 27. April, um 19 Uhr, in der Stadtpfarrkirche St. Emmeram Wemding wird ebenfalls Bezug auf das Thema Suizidprävention genommen. (dz)

Informationen zur Woche für das Leben unter www.bistum-eichstaett.de/woche-fuer-das-leben.

