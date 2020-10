vor 24 Min.

Martin Gehring führt weiterhin den Heimatverein

Konstanz ist Trumpf in Mündling, denn auch der Schriftführer bleibt im Amt

Martin Gehring führt weiterhin den Heimatverein Müdling. Das ist das Ergebnis der Neuwahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

Der Vorsitzende blickte zunächst auf die Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres zurück. Ein Höhepunkt war die Teilnahme am Stadtmauerfest in Nördlingen, an dem der Verein mit 86 Mitgliedern präsent war. Schriftführer Johann Aucktor gab einen kurzen Rückblick auf die letztjährige Jahreshauptversammlung.

Anschließend legte die Kassiererin Brigitte Litzel die Finanzen des Vereines ausführlich dar. Kassenprüferin Helga Kollmann betonte, dass die Kasse vorbildlich geführt werde.

Bei den Neuwahlen wurden Martin Gehring als Vorsitzender und Johann Aucktor als Schriftführer mit jeweils einer Enthaltung in ihren Ämtern bestätigt.

Zweiter Bürgermeister Werner Heller dankte in seinem Grußwort dem alten und neuen Vorstand. Er hoffe, dass Corona bald Vergangenheit sei. „Denn: keine Veranstaltung, auch keine Einnahmen.“ Im Anschluss sprach Wolfgang Stolz, dem das Referat Vereine- und Ehrenamt im Stadtrat zugeteilt wurde. Stolz referierte kurz über die verteilten Referate. Diese seien der verlängerte Arm des Bürgermeisters, der Verwaltung und des Stadtrates. Stolz betonte, dass er bereits im Oktober alle Vereinsvorsitzende der Stadt zu einem Treffen einlädt. Es gehe hauptsächlich um die Lebensmittelkontrolle und den „Irrsinn an Verwaltung“. Zu diesem Treffen der Vereine werde auch ein Lebensmittelfachmann der Stadt kommen, einen praxisnahen Vortrag halten und auch Fragen beantworten. Sollte das gut ankommen, dann wird das eine jährliche Installation.

Stolz verkündete noch, dass die Stadt 2024 die Neuauflage des Stadtfestes plane (wir berichteten). Mündling war, seinen Worten zufolge, beim Fest 1999 ein großer Posten, und er hoffe, dass er wieder auf Mündling zählen könne. Als Erstes gehe es um die Bildung eines Festausschusses und eine Terminfindung, bei der man dem Termin der Freiwilligen Feuerwehr Mündling (150 Jahre) nicht in die Quere kommen dürfe. (auj)

